Un acto “bisagra”, después de la foto de Olivos

Escribe: Sergio Di Pino / Fotos: Luis Molina – En Línea Noticias

El Frente de Todos de Olavarría puso toda la carne en el asador. Primerió, a comienzos de la semana, con la presentación de la lista de precandidatos a concejales y senadores por la séptima sección y coronó, el viernes, con un imponente acto, encabezado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Lo que pudo ser un cierre de semana redondo para el peronismo olavarriense, se vio enrarecido por el contexto en el que se produjo la llegada del mandatario nacional. El escándalo por la filtración de la foto de los festejos de cumpleaños de Fabiola Yañez, en tiempos de cuarentena estricta, significó un duro golpe al andamiaje discursivo de la coalición de gobierno.

El enorme esfuerzo exigido a la sociedad, durante un año y medio, se desmoronó con el grosero error del presidente y su familia. Un sacrificio tan inmenso, que causó un dolor inconmensurable a miles de argentinos, obliga a predicar siempre con el ejemplo y no admite ninguna licencia. La antipática conducta de Alberto Fernández, será, de ahora en más, un ingrediente con el que tendrá que lidiar cada dirigente y militante del Frente de Todos en cualquier rincón del país y, hoy por hoy, resulta difícil dilucidar cuál será su impacto electoral.

Ante el inesperado escenario, los ojos del país se centraron en Olavarría. El acto encabezado por Alberto Fernández, coincidió con su primera aparición pública tras la polémica, y cobró una dimensión insospechada, más allá de la importancia, per se, de los anuncios vinculados a la ampliación de la Ley de Zonas Frías.

Tal fue la expectativa política y mediática, que el presidente Alberto Fernández, optó por referirse al tema, ni bien le fue concedida la palabra: “Les voy a pedir un permiso, antes de que hablemos de aquello que nos convocó hoy. Quiero que me dejen reflexionar con ustedes algunas cosas que honestamente tengo la necesidad de decir. Los pibes más jóvenes, que me conocen, dicen que no soy un careta. Nunca lo he sido. Y nunca quise dejar de dar la cara. Nunca quise esconderme detrás de nadie, cuando tenía que dar la cara yo” arrancó el presidente.

Luego, ensayó una suerte de arrepentimiento e intentó inscribir al “cumple-gate” y las visitas a Olivos, como parte de las difíciles circunstancias en las que, a diario, ejercía su trabajo: “Olivos se convirtió en una ciudad. Viví todo ese tiempo en un gran vértigo, que no es que me hizo tener reuniones con cientos de personas. En ese contexto, el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, convocó a una reunión con sus amigos y un brindis que no debió haberse hecho» sostuvo. «Lamento que haya ocurrido. Debí haber tenido cuidados que no tuve», se sinceró.

Lo que se vio luego del “mea culpa” de Alberto Fernández, fue un intento por dar vuelta la página, pero no sin antes marcar el oportunismo opositor y las contradicciones de sus referentes en torno al coronavirus.

Conocidas las explicaciones, los diferentes interlocutores del gobierno nacional y provincial, buscaron retomar la senda discursiva y no desviarse del “verdadero objetivo”: salir de la pandemia y recuperar la economía.