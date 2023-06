Un lenguaje para todes, todxs o tod@s

Opinión / Carlos Verucchi / En Línea Noticias (Twitter: @carlos_verucchi)

Es al menos llamativo, que uno de los argumentos más frecuentes a la hora de desestimar el lenguaje denominado inclusivo se recueste en los dictámenes de la Real Academia Española. La RAE no acepta el todes, ni siquiera el todos y todas y mucho menos el uso de x, arroba o símbolos extraños, dicen muchos como si se la pasaran todo el día leyendo documentos sobre el uso adecuado del idioma castellano.

Digo que es llamativo porque si algo nos caracteriza a los argentinos es justamente un manifiesto desdén por toda normativa o regla, somos los campeones del mundo en infringir estándares, normas, conductas apropiadas y cualquier otra cosa que sea más o menos rigurosa. El tan fomentado desacato a toda forma de autoridad es parte de la génesis de la argentinidad.

No importa que nos cobren una multa, total después no la pagamos, los impuestos están para que los paguen los giles, las reglas para contravenirlas, ahora eso sí, llegás a usar el todes y el todos y todas y te caen encima con el reglamento de la RAE como si hubieras osado desafiar la ley de gravedad.

Para información de tod@s aquell@s devot@s y enfervorizad@s defensores de los dictámenes de la RAE, sería bueno aclarar que dicha academia no tiene potestad respecto a cómo debemos hablar sino la obligación de otorgar legitimidad al habla comunacha de todos los hispanos parlantes. Dicho de otro modo, debemos hablar como se nos da la gana, después, la RAE normaliza esos modos de hablar como nos dé la gana simplemente con el fin de normar o de registrar el habla cotidiana y su evolución.

Voy a hacer un experimento, voy a escribir una frase desubicada y grosera con el fin de observar si el corrector de Word (que seguramente y más por practicidad que por asepsia debe haber sido programado siguiendo las pautas de la RAE) subraya con rojo lo que escribo: “me cago en todos los que se jactan de hablar como dicen los pelotudos de la RAE”. Está perfecta, ningún subrayado rojo ni azul ni nada, es decir la RAE no encuentra errores de gramática, ortografía ni términos inexistentes en lo que acabo de escribir. Ahora, si escribo: todes, todxs o tod@s, el Word se hace un festín encontrando fallas de escritura.

Vayamos un pasito más todavía, las únicas lenguas que no cambian, que no evolucionan o se adaptan a los nuevos tiempos, son las lenguas muertas. Una lengua “viva” lo estará en la medida en que pueda ajustarse a las necesidades o modos de comunicación que vayan surgiendo de acuerdo a las circunstancias. Y si dichas circunstancias tienen el loable propósito de corregir un vicio machista del lenguaje, que se ha prolongado durante siglos y siglos, mucho más aún.

Si quisiéramos aportar a la discusión, sería más útil que aferrarnos a las directrices de una entidad de dudosa reputación como la RAE, tal vez, explorar otras posibles contradicciones del lenguaje inclusivo. Yo reclamaría: si queremos modificar el lenguaje para hacerlo inclusivo tratemos de que no pierda elegancia, propongámonos que el nuevo leguaje sea consistente (es decir que no deje zonas grises que nos impidan saber cómo decir las cosas), tratemos de que no pierda la musicalidad, que sea al mismo tiempo inclusivo y práctico. No nos olvidemos que con el lenguaje que tenemos, así como está, no inclusivamente, hemos podido crear textos extraordinarios, una poesía conmovedora que nos llena el alma. Entonces acepto que me digan: “¡ojo!, tratemos de no estropear esta maravilla, tratemos de mejorarla, pero sin perder el valor que ya tiene”.

Entonces sí la discusión podría volverse interesante y productiva. Pero eso de decir “la Real Academia no lo reconoce”, cerrando de tal modo la discusión, es como mínimo petulante y banal, pretencioso y carente de originalidad, una salida mediocre que sólo sirve para seguir imponiendo la misma cultura machista y prepotente que justamente el lenguaje inclusivo vino a derribar.

Sin ánimo de ofender ni molestar a nadie, con el único objetivo de propiciar el debate sano, me despido hasta el domingo próximo. Un abrazo a todas y a todos.