Un quiebre en la intensa carrera a octubre

La visita del gobernador, la deuda y las acusaciones: el cruce del Whatsapp con el Intendente Galli y el apoyo a Wesner. El candidato de UxP fue el protagonista de marcar un hecho que marcó la campaña de ahora en más: hostigamiento e inteligencia a él y su familia.

Por Volver a las Fuentes, de Josefina Bargas y Alexis Grierson

También maneja una ambulancia

Tras algunas postergaciones, idas y vueltas, el Gobernador y candidato Axel Kicillof estuvo en Olavarría. No llegó solo, vino acompañado de funcionarios. Y una ambulancia. Pero repasemos lo más sobresaliente, las crónicas periodísticas de todos los medios ya comentaron los hechos.

Como decíamos, el mandatario bonaerense no vino solo: estuvo acompañado de su ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, el ministro de Seguridad Sergio Berni (los dos se saludaron y mostraron más con la militancia en el Hospital) y el ministro de Salud Nicolás Kreplak. También el casi olavarriense ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, que estuvo en la ciudad bastantes veces en pocos días.

Del Municipio, en tanto, estuvieron Hilario Galli, Germán Caputo y Martín Endere, concejal y candidato a diputado provincial. Sin mostrarse protagonistas, estuvieron en la puerta del centro de salud, recibieron la llave de la ambulancia y la recorrieron junto al Gobernador. Prudentes y en plan conciliador.

Incluso, en buen clima entre Germán Caputo, Ramiro Borzi (titular de la Región Sanitaria IX) y los Promotores de Salud Comunitaria que fueron los más visibles (por su vestimenta). La recorrida por el centro de Salud –por momentos desordenada- tuvo como primera parada el saludo a los residentes del Hospital Municipal: muchos de ellos pidieron, en la previa, sacarse una foto con el Gobernador. La organización de la recorrida lo tomó como prioridad y fue lo primero que hizo. Ninguna campaña desaprovecharía semejante poroto para anotarse a favor.

De Unión por la Patria, claro, el dirigente que sobresalió fue Maximiliano Wesner, que incluso fue catalogado por Kicillof como “el próximo gran intendente para Olavarría”. Con palmada y todo. También tuvo mucha visibilidad Mercedes Landívar, candidata a diputada provincial.

De ahí, a la ambulancia, donde se dio el juego de la llave: en lo protocolar, todos esperábamos que Kicillof se la entregara a Hilario Galli, pero decidió dársela a Maximiliano Wesner, que pidió que la entregue Nicolás Kreplak, hasta que llegó el “me hinchaste tanto con una ambulancia…” y al final, Wesner se la entregó a Hilario Galli. Fotos, un repaso por lo que cuenta, y fin de la recorrida.

Bueno, fin de la recorrida en el Hospital. El Gobernador se trasladó con toda su comitiva a la importante obra del CECO III -donde se construyen 100 viviendas- y otra fue la historia: con más gestos, con diálogo con los medios y conceptos más duros, Kicillof se mostró firme en plantear una elección importante en Olavarría, pero que necesita una Provincia y una Nación alineada. Y lo hizo saber.

Con más dirigentes políticos (Eduardo Rodríguez estuvo en el Hospital y en la obra se sumó Hernán Parra y su espacio Olavarría al Frente) hubo más presencia de vecinos, militantes y aquellos que querían una foto con el gobernador.

Hubo dos gestos particulares que mostraron que el Gobernador venía a posicionar conceptos de forma fuerte (luego lo ratificaría con dichos): hubo foto con los empresarios a cargo de las viviendas, también con los trabajadores de dichas empresas… y la pregunta, ¿dónde están los chicos del MTE? arrojó el mensaje más fuerte.

Saludó uno por uno a los trabajadores de la Rama Construcción del Movimiento de Trabajadores Excluidos, y aprovechó a dejar un mensaje contra la campaña de Javier Milei. Fue a una semana del video de Patricia Bullrich que comentamos la semana pasada. “¿Ustedes están con la motosierra? Noooo, con la obra pública” dijo Kicillof junto a los obreros.

Whatsapp, estrella

En ese punto de la ciudad Kicillof dio una conferencia. Imaginate muchas cámaras, micrófonos, flashes y un gobernador -y candidato, no olvidemos- con unas ganas de hablar “sin cassette” como hacía mucho no se veía.

“En todos los Municipios, opositores y oficialistas, tenemos muchísima inversión” dijo en medio de la recorrida por la obra de viviendas. “El ministro de Vivienda (Agustín Simone) me pidió que dejara en claro que está a disposición de continuar haciendo viviendas y si el Municipio no responde se hace con diferentes organizaciones de la sociedad civil” tiró.

El tema central para lo local se veía venir muy previsibilemente. Hacía largamente más de un mes que los intendentes de Juntos por el Cambio expresaban el reclamo por pagos atrasados de la Provincia. En este newsletter ya lo hemos contando, en el caso local en la voz de Ezequiel Galli, sus funcionarios y concejales.

Acá señalemos que, el intendente no estaba en Olavarría mientras estaba el gobernador: se había ido a La Plata a una reunión de intendentes opositores para … pedir por esa deuda.

En la zona de Sarmiento y Junín, Kicillof no negó mantener deuda con los municipios, pero buscó minimizar el reclamo y rechazar la acusación de «discrecionalidad». Dijo que “puede haber en un caso o en otro -sobre todo cuando uno está haciendo tantas cosas- un desfasaje financiero, cuestiones que pagamos y capaz hay algunas demoras. Ningún gobierno en marcha tiene todo el tiempo las cuentas en 0 por un trámite o certificado”.

Y siguió en una línea de argumentos un poco más forzado en la comparativa: “después si Olavarría tiene una deuda con IOMA o con quien sea, se analiza y creo que hoy habiendo traído -porque hicimos la visita y porque lo pidió Maxi (Wesner)- una ambulancia, equipamiento, debemos estar no tan lejos de la deuda”.

En un apartado sobre el programa Municipios a la Obra, el gobernador aseguró que se entregó “en tiempo récord. En general las obras que hacen los municipios las financia el Municipio, después cuando tienen los papeles reintegra la plata la Provincia a medida de los avances de obra. Es una lástima porque justo vine a Olavarría y se fue a La Plata”. Una pena, no se dio el cara a cara era el lamento de Axel Kicillof.

“Si hay algún atraso y se presentaron todos los papeles, vamos a hacer que se pague lo antes posible. Pero me parece una chiquilinada, a esta altura. Estamos a menos de un mes de las elecciones, todo el mundo se da cuenta que se quejan de llenos, y que obviamente siempre tuvieron la mejor predisposición de la Provincia” atacó directamente.

Y ahí nomás le habló a Ezequiel Galli y después a todos los opositores. “Galli tiene mi WhatsApp, si no me va a esperar en Olavarría siempre puede mandarme un WhatsApp” y avanzó “no quiero ni enojarme porque veo que del otro lado siempre son agresiones, quejas. Bueno loco, hagan lo que tienen que hacer. Hagan las obras, dedíquense a la gente y después charlamos si falta algo”.

«Hay una lágrima sobre el teléfono»

Galli respondió muy rápidamente. Desde La Plata, recordó que a principios de mes los intendentes de Juntos pidieron una audiencia a Kicillof y “la respuesta nunca llegó”.

“Si posee Whatsapp, como usted menciona, hubiera sido acorde informarnos que no nos iba a atender” devolvió el intendente. En el medio, puntualizó que la deuda con Olavarría es de 326 millones de pesos.

“No nos quejamos de llenos”, “no son chiquilinadas”, “son cientos de millones de pesos de los olavarrienses que desaparecen por la inflación atroz que padecemos” fueron también parte de las respuestas de Galli al gobernador.

El comunicado de los 58 jefes comunales opositores dice que están “en estado de alerta por el desfinanciamiento que sufren en la actualidad nuestros municipios, manifestamos nuestra gran preocupación por una parte por la demora en el pago de diversos conceptos”, los cuales enumeraron con detalles.

De ninguna manera terminó ahí el tema. Entró en escena el jefe de asesores, Carli Bianco, estrella invitada 2021 de Volver a las Fuentes. “Es falso lo que afirman los intendentes de Juntos por el Cambio sobre un supuesto desfinanciamiento por parte del Gobierno de la Provincia. Desde el inicio de la gestión de Kicillof se han destinado innumerables obras, recursos y asistencias a sus municipios” dijo en redes.

Y siguió con un extenso y puntilloso repaso de los fondos y recursos aportados a sus municipios. “Es mentira que el Gobierno de Kicillof desfinancie a algún municipio. Por el contrario, trabajamos para las y los bonaerenses de los 135 distritos, sin distinción de color político” agregó.

La estrategia fue, más allá de lo forzado de comparar, más parcial. Es que los aportes ya realizados por la Provincia no compensan la deuda que se mantiene ¿El punto más crítico? IOMA. Ni Kicillof ni Bianco respondieron a los intendentes su planteo central: ¿se va a pagar lo adeudado?

¿Y las elecciones? Kicillof contra todos

Volvemos a Axel Kicillof parado en Sarmiento y Junín con Maximiliano Wesner a su lado. “Lo que pasa en Olavarría tiene que ver con políticas del gobierno provincial. Pero hay que gestionarlas, hay que estar, buscar las posibilidades, hablar con los ministros” dijo para presentar al candidato local como un candidato “incansable, que siempre está presentando propuestas y marcando las necesidades de Olavarría”.

Los elogios para Wesner siguieron durante la entrevista, pero además incluyó por abajo el pedido del voto de la boleta completa de Unión por la Patria. “Maxi es para nosotros una tranquilidad y una seguridad. Que él a cargo de la intendencia en Olavarría va a ser el día y la noche. Necesitamos también un candidato nacional que esté pensando en ese modelo de país, porque no hay provincia sin país, y no hay municipio sin provincia” indicó.

“Planificación local, una vocación del trabajo, y un Estado presente” definió las tres puntas de la esperada victoria de su espacio en lo local y nacional. Con la reelección en provincia, claro.

Kicillof no ahorró en referencias negativas para la competencia nacional: si bien aludió a La Libertad Avanza y a Juntos por el Cambio, el león concentró los rechazos más directos. “Las dos fuerzas políticas que hay, una es la del ajuste y la otra la de la motosierra. Yo me pregunto qué podríamos hacer desde la Provincia de Buenos Aires con un gobierno de dinamita y motosierra. Pongamos una boleta que después no nos tengamos que lamentar toda la vida” resumió su lectura del escenario electoral.

Dedicó varios pasajes a criticar las propuestas de Javier Milei y hasta trazó una línea de conexión con … Ezequiel Galli. Después de cuestionar el planteo de «vouchers» en distintos servicios, afirmó “acá les trataron de cobrar el hospital, ¿o no? Bueno, así va a ser todo. Hay veces que te venden un milagro y después cuando vas a la realidad es otra cosa muy distinta. Pero esta vez te están avisando”.

De ahí el gobernador se fue a Loma Negra, a la Escuela de Policía “Juan Vucetich”: la seguridad rural fue el eje de la última actividad con la presentación de 10 drones para patrullaje junto al ministro Berni.

Una señal de alarma

En una semana donde vino el Gobernador y con algunas importantes entregas en ciertas áreas como Medio Ambiente (más de mil árboles a olavarrienses que se inscribieron para poder plantar uno en su vereda, por ejemplo) Maximiliano Wesner se salió y rompió los esquemas de la campaña al denunciar, con dureza, una situación gravísima de seguimiento, persecución e incluso toma de fotografías a su casa.

En orden la situación fue así: una sorpresiva convocatoria a conferencia de prensa sin tema previsto presagiaba que no sería un anuncio más. Maximiliano Wesner, solo, explicaba que tras un diálogo con su familia, haría una serie de aclaraciones y anuncios respecto a situaciones que le estaban pasando.

Vamos por orden: primero aclaró las acusaciones de que “no trabaja” y dijo que los vecinos pueden corroborar su labor diaria en las oficinas de calle Rivadavia “todos los días”. Incluso, que su oficina es con el resto de los trabajadores en el área administrativa sin ninguna restricción o diferenciación de sus compañeros de trabajo.

Lo segundo que aclaró es que percibe dos salarios pero avalado por la Ley, y la compensación que recibe por su labor en el Concejo Deliberante decidió donarla a tres instituciones locales, algo que no había contado hasta ese día. Dos son vinculadas al trabajo con personas con discapacidad, y la restante a una institución vinculada con el acompañamiento a víctimas de abuso sexual.

Cabizbajo, visiblemente sentido por la situación y tratando de respetar el orden en el que decidió contar todo esto, comentó que paró la campaña ese día solo para dedicarse a armar la conferencia de prensa. Y allí desmintió que desde Unión por la Patria hayan difundido folletos con su cara y que “ensuciaron toda la ciudad” dado que, en vez de repartirlos, “los ensuciaron”.

Habló de un equipo de calle, que les pagaron, y que trabajaron para dejar el folleto en más de 6 barrios de la ciudad, algunos bastante distantes entre sí. ¿Una característica particular de ese reparto? Se puede ver en clave de circuitos electorales…ahí puede haber una primera respuesta.

“Yo no autoricé ese folleto por lo que usaron indebidamente mi imagen”. Para hacer referencia a las consecuencias de la distribución de ese folleto, ejemplificó con un llamado de una directora de una escuela enojada por la suciedad que tenía en la vereda de su establecimiento educativo. “Le expliqué esto mismo que les estoy explicando a ustedes”. No hizo referencia al contenido, que lo vincula directamente con la agrupación La Cámpora y con dirigentes del espacio.

Tras denunciar otros hechos como la rotura de cartelería y otros daños en la publicidad de su candidatura a Intendente, la denuncia más grave llegaría instantes después: “hay una persecución personal, sistemática y progresiva que vengo sufriendo y tiene un límite”.

Los hechos relatados son gravísimos: dijo que lo han seguido hasta su casa, que le han tomado fotografías a su domicilio, que autos estacionan fuera de su casa en horas de la noche cuando él no está -y se encuentran su esposa e hijo- y lo más grave es que le ha sucedido en comercios. Wesner ejemplificó con una situación en una verdulería de Pringles y Balcarce, donde luego de bajarse de su auto lo fotografiaron mientras ingresaba al local.

“¿Por qué esta persecución, qué intereses se tocan con un resultado electoral? ¿Qué está sucediendo?”

Dijo que contaba toda esta situación “por mi familia, por la integridad de ellos, por la violación de la privacidad, por el trabajo de inteligencia que me hacen todos los días, me siguen, me sacan fotos a escondidas, no es la foto que me piden la gran mayoría de los vecinos y los videos que me piden la gran mayoría de los vecinos en cualquier evento”.

Lo particular del caso es que esto se acrecentó, según relató Wesner “después de conocer el resultado electoral del 13 de agosto”. Es decir, vinculó directamente su victoria en las PASO con la suba en la violencia de la campaña.

Tras desear que se encuentre “al autor intelectual de la cosa” dado que entendía que los que repartían folletos eran personas pagas que solo cumplían su trabajo, confirmó que denunciaría los hechos durante el viernes con todo el material que lograron recolectar, desde documental pasando por fotos y videos que le acercaron vecinos de su casa como también otros vecinos y vecinas de la ciudad.

Denuncia que se ratificó durante el viernes. Finalmente fueron dos las demandas que ingresaron: una en fuero provincial (se estima que fue la de hostigamiento y trabajos de inteligencia) mientras que la situación con la folletería y los daños en cartelería ingresó en el fuero Federal, teniendo en cuenta que se trata de un delito en el marco de una campaña electoral.

Pareciera que tras esta conferencia la campaña tuvo un quiebre. ¿Será el fin de una escalada de violencia política? ¿O es el aviso de que esto empeorará? A 21 días de las Generales, con dos debates por delante y una tensión creciente, pareciera ser el aviso de freno de prácticas que parecen salidas más de un hecho policial que uno político.

A su vez, restará saber si habrá novedades judiciales la próxima semana o comenzará un periodo de demoras y letargos, tal como pasó con decenas de denuncias de esta índole. Lamentablemente.

Un sábado de mensajes

Como bien dijo Wesner, fin de la exposición, se retoma la campaña: hubo una entrega de bicicletas a una institución educativa de Sierra Chica (en el marco de un programa medioambiental de la Provincia) y el sábado, tal como se hizo una tradición en la ciudad, a caminar y hacer campaña.

Wesner eligió, en esta ocasión, el Parque Eva Perón como punto de partida de entrega de folletería con su QR y las propuestas. Si bien hubo arenga, también fue un encuentro plagado de mensajes más directos.

Pidió “transitar con más convicción y serenidad que nunca” esta etapa de la campaña y, sutilmente, dijo que “aunque lo intenten no nos van a robar la alegría”.

“Somos un grupo de trabajo con mucho territorio que cree en la política como herramienta de transformación. Nosotros no hacemos inteligencia contra el que piensa distinto, nosotros nos encontramos en la calle y nos abrazamos” y le dijo a los militantes que “mantengamos la calma y la seriedad. Salgamos a hablar con los vecinos y contémosles nuestras propuestas con la frente en alto porque nosotros somos personas honestas”. Varios mensajes entre líneas.

La gestión-campaña de Galli

Cerramos la edición de la semana pasada con la fallida presencia de autoridades educativas, adherentes a Unión por la Patria, en un acto partidario de Juntos ante la sospecha de que el intendente iba a inaugurar el edificio del Instituto de Educación Física sin avisarles. La pantalla se funde a negro.

En la siguiente escena, es una mañana de lunes soleada y fresca. Ezequiel Galli está en el nuevo edificio del Instituto de Educación Física y entrega las llaves a autoridades de la cooperadora. Aclaremos: este acto se hizo sin prensa invitada. La inauguración oficial del edificio se programó para el 23 de octubre. Vamos a estar cansados, pero por supuesto que va a ser un acto imperdible en cualquier escenario que resulte del domingo electoral.

Sigue la mañana hermosa de lunes. Ahora sí un acto con prensa invitada: Ezequiel Galli entregó las llaves del Jardín 919 a la directora del establecimiento. Emoción en el personal de la escuela: por fin van a poder funcionar en un edificio propio después de más de una década de mudanzas. En el hall de entrada del edificio se ubicaron los tres grupos de asistentes, por así decirlo, en espacios diferenciados: desde la puerta estaban a la izquierda, el personal del jardín y algunos padres, al frente, las autoridades educativas locales y regionales y consejeros escolares (todos identificados con Unión por la Patria), y a la derecha, los numerosos representantes del Municipio y el oficialismo. Palabras de los tres sectores, alegría y cordialidad, y después recorrida por el edificio.

De ninguna manera termina ahí la historia. Tres días después, el presidente del Consejo Escolar, Bruno Di Carlo, emitió un comunicado para quejarse de que la Provincia “dilata” los trámites para la mudanza del jardín. ¿La respuesta? Marta Casanella dijo que se trata de “procesos rutinarios” en torno a la habilitación del edificio por parte de Provincia. Sin decirlo, dio un dejo de que estaban apurando y presionando a sabiendas de esta situación.

Sigamos con la agenda de Galli. Después del inicio con no-inauguraciones de edificios escolares, en la semana la comunicación municipal puso el foco sobre las gestiones y fondos destinados durante el año en las áreas de seguridad y vivienda.

Y a todo eso, el intendente casi que no dejó una localidad sin visitar: se mostró en visitas a obras en muchos puntos del distrito. También en Olavarría.

Otro de los hitos de la gestión de la semana fue el cierre del tercer tramo de paritarias del año. Fue el viernes con el anuncio de que el Municipio pagará el bono que fijó el gobierno nacional después de la devaluación de agosto. Se hará en dos cuotas de 30 mil pesos y alcanzará a los sueldos menores de 600 mil pesos, un margen mayor al que definió la Nación. El acuerdo de incremento salarial se comunicó en función del aumento de la masa de salarios: el aumento es de 12,4% del total. El Sindicato de Trabajadores Municipales y el Ejecutivo volverán a reunirse el 1º de noviembre para seguir con la paritaria. ¿Un dato para tener a mano? No hubo pedido de financiamiento del bono a Provincia.

¿Cómo quedarán los números municipales con este anuncio? Lo último que supimos fue que existía un déficit de 1100 millones de pesos. Pero todo puede cambiar…en pocos meses.

Al final, hay equipo

La semana de Ezequiel Galli fue de gestión, con reunión de intendentes de Juntos y discusión con Kicillof incluida. Pero el sábado es de campaña, como es habitual.

Al igual que la semana pasada, una obra destacada para la gestión local fue el punto elegido para la reunión de la militancia. Esta vez fue la entrada del nuevo sector de gastroenterología del Hospital Municipal: se cumplió un año de la inauguración. Los barrios cercanos tuvieron el «timbreo» del oficialismo esta vez. El intendente y candidato reiteró su intención de «escuchar» a los vecinos y «corregir lo que haya que corregir».

El mensaje de Galli apuntó a resaltar el «equipo» y los logros de la gestión para apelar al votante local: «el 22 de octubre los olavarrienses van a poder elegir y este gran equipo representa los valores del trabajo, la educación y la salud» dijo.

La agenda libertaria

Celeste Arouxet no se quedó atrás con su agenda de actividades de campaña: siguió su marcha con participaciones en distintos puntos. Cerró el fin de semana pasado con un festival de la primavera en el Parque del Bicentenario.

La candidata a intendenta de Ahora Olavarría y La Libertad Avanza siguió con la presentación de su plan de gobierno en instituciones, esta vez fue en la Cooperativa Agraria de Olavarría.

Mantuvo una reunión con los excombatientes de Malvinas y asistió a un remate de vacunos, el evento anual de Hereford de la Cabaña La Camila de la familia Castillo, que es uno de los más importante de la provincia de Buenos Aires.

El sábado se fue a Sierras Bayas. Hizo folleteada en la localidad y dio una entrevista en la radio DJ. Además, convocó a los vecinos para un encuentro que se hará el miércoles desde 18:30 en la Junta Vecinal de Pueblo Nuevo.

Un debate, dos, tres

Los candidatos locales estuvieron en un “conversatorio” en la escuela Enape. Asistieron todos a la convocatoria de los estudiantes y respondieron las preguntas que les fueron planteando. Hubo distintos ejes, entre ellos educación y nocturnidad. Al cierre, Celeste Arouxet fue a una de las que le pidieron más fotos los jóvenes asistentes a la jornada.

Para esta semana está convocado otro encuentro-debate-exposición donde se esperan que estén todos los candidatos. En principio confirmaron asistencia los cuatro. Es organizado por otro establecimiento educativo de nivel secundario y se va a llevar adelante en un club.

El debate “oficial”, recordemos, será el 10 de octubre en la Facultad de Ingeniería de la Unicen.

Mientras tanto, hoy se hará el primer debate de candidatos a presidente en la Universidad de Santiago del Estero. ¿Ya tenés listos los pochoclos?

Cortitas

El 35º aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales. Se declaró de interés legislativo en la última sesión del Concejo Deliberante. El aniversario se cumple el 21 de octubre y todo este mes habrá actividades conmemorativas.

Día de Acción Global por el Aborto Legal. La jornada se conmemoró en Olavarría con doble convocatoria. La Asamblea Feminista y Disidente hizo un “Pañuelazo” en el Parque Mitre. El Frente de Mujeres y Disidencias llevó sus actividades al barrio Lourdes.

Un resumen

Volver a las Fuentes es un newsletter que se emite todos los domingos por la mañana. Se envía por correo, y se publica en En Línea Noticias y Central de Noticias.

Si te gusta el espacio, podés colaborar con una contribución económica o suscribirte para acompañar el proyecto que lleva más de 3 años de publicaciones políticas sobre Olavarría.

La edición completa la podés ver acá.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp