Urgente: Por el crimen de Morena, Kicillof suspendió su visita a Olavarría

El gobernador de la PBA, Axel Kicillof, suspendió su visita a la ciudad de Olavarría, prevista para este jueves al mediodía a raíz del crimen de Morena que se registró en la ciudad de Lanús.

El Crimen

Una niña de 11 años murió hoy luego de ser víctima de un asalto cometido por motochorros que la atacaron y arrastraron para robarle sus pertenencias cuando llegaba caminando al colegio en el partido bonaerense de Lanús, y por el caso fueron detenidos dos jóvenes mayores de edad como sospechosos, informaron fuentes policiales, judiciales y del municipio.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que se trata de «un hecho lamentable, triste y conmovedor», confirmó que «ya están detenidos» los dos jóvenes que presuntamente participaron en el crimen y que fue secuestrada la moto y los dos cascos que se cree que utilizaron en el hecho, por lo que «el caso está cerrado».

En tanto, esta tarde, decenas de vecinos del barrio donde ocurrió el hecho protagonizaban algunos incidentes y arrojaban piedras contra el frente a la comisaría 5ta. de Lanús, ubicada en la calle Warnes al 3000 de Villa Diamante.

En esa seccional policial se hallaban esta tarde alojados los dos jóvenes detenidos como así también al menos tres adolescentes, a quienes los policías demoraron ya que en la casa de alguno de ellos se secuestró la moto que presuntamente se utilizó en el hecho.

En tanto, allegados a la víctima convocaron a una movilización esta tarde para reclamar justicia por la muerte de la niña, identificada como Morena Domínguez, y más seguridad en la zona.

El hecho ocurrió minutos antes de las 7.30 de esta mañana, cuando la niña fue asaltada en momentos en que llegaba a la Escuela Almafuerte N° 60, situada en la calle Molinedo al 3200, de la localidad de Villa Diamante, partido de Lanús.

La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad que se convirtió en una prueba clave de una causa que, según las fuentes, terminará caratulada como homicidio.

En el video se observa que Morena cae al asfalto cuando es abordada por los dos motochorros, tras lo cual el que viajaba como acompañante se bajó para agarrar alguna de sus pertenencias y luego volvió a abordar el vehículo para escapar.

Un automovilista que fue testigo de la secuencia intentó encerrar a los delincuentes, que también fueron corridos por un barrendero, pero éstos lograron escapar del lugar a toda velocidad, según quedó también registrado por la cámara.

«Veo que una nena está colgada de una moto, luchando con la mochila. Tiro el auto encima, no para pegarle porque estaba la nena. Se suben arriba de la vereda y me apuntan con un revólver. No llegué a ver si tenían patente. Después volví y había otro señor que la ayudaba. No la vi desvanecida, la vi mareada. No vi si se cayó al piso. Cuando se cae, yo ya había pasado. Todos los días están robando acá», aseguró esta mañana uno de los hombres que quiso ayudar a Morena, quien se identificó como Damián.

También se vio que, luego de la huida de los delincuentes, un hombre se acercó a asistir a la víctima, pero la niña quedó sentada en el asfalto sin poder reincorporarse.

Fuentes policiales indicaron que, en la caída, la chica se golpeó en la cabeza y que ello pudo tener relación con el cuadro que presentaba cuando llegó la ambulancia del SAME.

Morena se descompensó mientras esperaba la asistencia y, cuando llegó la ambulancia, el médico realizó maniobras de reanimación y la trasladaron en estado crítico al Hospital Evita, donde falleció producto de un paro cardiorrespiratorio, según informó la policía.

El caso es investigado en principio por la fiscal Silvia Bussano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús, quien concurrió esta mañana al lugar del hecho para impartir las directivas de la investigación.

La fiscal dispuso además que el cuerpo de la víctima sea trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora, donde se intentará determinar si la causa del deceso está vinculada a algún traumatismo de cráneo o a otro motivo.

Diego Kravetz, secretario de Seguridad e intendente interino de Lanús, dijo mediante un comunicado difundido en sus redes sociales que el municipio y la policía están realizando un seguimiento de las cámaras de seguridad del barrio y alrededores para dar con los sospechosos, los que finalmente fueron apresados por personal de la policía bonaerense, uno de ellos identificado por la policía como Miguel Ángel Madariaga (28).

«Cuando los malvivientes le sustraen el teléfono celular le ocasionan un golpe en la cabeza que la deja inconsciente, la ambulancia del SAME la intenta reanimar en el lugar y la traslada en estado crítico al Hospital Evita, donde fallece 20 minutos después de haber ingresado», tuiteó el funcionario, quien agregó que en ese mismo barrio, hace un mes, él mismo detuvo a un «motochorro» que intentó robarle a un vecino.

En tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y precandidato a la reelección, Axel Kicillof, suspendió el acto de cierre de campaña electoral en el municipio de Merlo como consecuencia de este hecho, al igual que Néstor Grindetti, intendente en licencia de Lanús y precandidato a gobernador bonaerense por Juntos por el Cambio.

Florencia, madre de una compañera de Morena, relató al canal Todo Noticias que, luego del ataque, intentaron reanimar a la niña pero que estaba inconsciente.

«Yo estaba en la puerta del colegio, se escuchan los gritos, me acerco, la nena ya estaba tirada en el piso, estaba consciente como lo ven en el video. Le arrebatan el celular y el barrendero es quien la rescata y pega el grito de ayuda. Sé que le pegan dos piñas en el estómago a la nena, le arrebatan el celular y la arrastran. La levantamos y la llevamos al colegio. Después, la nena ya estaba inconsciente y no respondía», concluyó la mujer, acongojada.

