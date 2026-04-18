Ahora / Amenaza de bomba en el Club El Fortín

Se activaron todos los protocolos. Se espera la llegada de Policía de Explosivos de Azul.

Un festival de boxeo que se desarrollaba este viernes en el salón de la avenida Urquiza del Club El Fortín debió ser interrumpido tras una amenaza de bomba, lo que derivó en un rápido despliegue policial y la evacuación preventiva del lugar.

Según las primeras informaciones, el alerta ingresó a través del sistema de emergencias 911, desde donde se dio aviso a las móviles para que procedieran a despejar la zona y establecer un perímetro de seguridad.

En el lugar se trabaja en la evacuación total del salón, mientras se aguarda la intervención de personal especializado en explosivos, que sería convocado desde la ciudad de Azul para realizar las tareas correspondientes de inspección.

En proceso…