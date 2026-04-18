Amenazas en las escuelas: La Dirección General de Cultura y Educación realizó un llamado a reforzar la convivencia

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires expresó su preocupación por los hechos registrados en distintos establecimientos educativos y describió un escenario de creciente tensión en el sistema.

En ese marco, el organismo señaló que “estamos sobre el final de una semana de mucha tensión para nuestro sistema educativo”, en referencia a amenazas que se detectaron en escuelas de varios distritos mediante pintadas, carteles y otros soportes. Según se indicó, situaciones similares también se registraron en otras jurisdicciones del país.

El comunicado advierte que el temor generado por estos episodios no solo impacta en las instituciones, sino que también se extiende a las familias. Además, se remarcó que estas acciones habrían sido impulsadas a través de redes sociales donde participan estudiantes, y desde allí se incita a replicar las amenazas.

En ese sentido, la cartera educativa fue enfática al señalar que “reproducir amenazas no es una broma ni una mera transgresión”, sino que constituye una conducta grave que afecta la convivencia institucional, puede generar daños y eventualmente derivar en investigaciones judiciales.

A su vez, se hizo un llamado directo a los estudiantes involucrados para que reconozcan su accionar y promuevan instancias de reparación, al tiempo que se solicitó el acompañamiento de las familias a través del diálogo y el trabajo conjunto con las escuelas.

El mensaje oficial también diferenció estas situaciones de los conflictos interpersonales que escalan en violencia física. Sobre este punto, se advirtió que en algunos episodios recientes se registraron peleas y enfrentamientos con uso de armas, hechos que fueron calificados como de extrema gravedad.

Desde la Dirección General se sostuvo que la escuela debe sostenerse como un ámbito de diálogo y resolución de conflictos, al remarcar que “las escuelas son lugares donde retomar el diálogo y restablecer la convivencia”.

Por otra parte, el comunicado incluyó una referencia a la preocupación por posibles hechos de violencia extrema y planificada, vinculados a comunidades digitales detectadas en el marco de investigaciones y monitoreos.

Según se informó, estas situaciones son seguidas por el Ministerio de Seguridad y las fiscalías, con articulación del sistema educativo, y fueron abordadas en reuniones con inspectoras e inspectores jefes regionales y distritales.

Finalmente, la cartera educativa destacó que el sistema cuenta con herramientas y protocolos de intervención, y subrayó el trabajo de los equipos directivos, docentes y de orientación. En el cierre, se expresó solidaridad con las comunidades educativas afectadas por los distintos hechos ocurridos durante la semana.