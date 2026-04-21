Alerta Naranja: Suspenden las clases en el turno mañana

Disposición de la Jefatura Distrital de Educación.

La Jefatura Distrital de Olavarría, que conduce el Inspector Julio Benítez, dispuso la suspensión de las actividades escolares en el turno mañana, en virtud del alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 11:00 hs se emitirá un parte oficial para informar la situación respecto al turno tarde.

Las autoridades solicitaron a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones emitidas en el mismo sentido.