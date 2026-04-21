El Municipio y la Facultad de Ciencias de la Salud lanzaron las Brigadas de Salud

Imagenes: Mauricio Latorre

En un acto realizado este lunes en el Salón Rivadavia, el intendente Maximiliano Wesner y el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Unicen, Gustavo Otegui, firmaron el convenio para la creación del programa institucional Brigadas de Salud.

La iniciativa, impulsada a través de la Secretaría de Extensión y Bienestar de la unidad académica, contará con la participación de más de 250 estudiantes de las carreras de Medicina y Enfermería. El objetivo central es que los alumnos realicen tareas de promoción, prevención y cuidado de la salud en diferentes espacios comunitarios del partido de Olavarría.

Durante la presentación, se detalló que las brigadas funcionarán mediante dos líneas de trabajo: la Brigada de Socorro y la Brigada Comunitaria. Los estudiantes voluntarios iniciarán en los próximos días un ciclo de capacitaciones para obtener el certificado de «Brigadista Comunitario», requisito necesario para intervenir en el territorio.

Juan Mesas, estudiante de medicina y coordinador del programa, explicó que la propuesta busca integrar la formación académica con el compromiso social, brindando respuestas directas a las necesidades sanitarias de los vecinos.

Del encuentro participaron funcionarios del área de salud y desarrollo social, autoridades académicas, representantes de la Región Sanitaria IX y estudiantes.