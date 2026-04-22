Aumento del agua: Landivar presentó una nota en el HCD y el Ejecutivo avala un incremento de la tarifa de hasta el 120%

El debate por el aumento en la tarifa de agua y cloacas sumó un nuevo capítulo con una nota firmada por la secretaria de Jefatura de Gabinete, Mercedes Landívar Valerio, presentada el martes 21 de abril en el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría y a cuyo contenido accedió En Línea Noticias.

El documento fue incorporado al expediente 109/26 y se conoce en medio de la discusión por una actualización tarifaria que podría ubicarse entre el 119,47% y el 132,88%, según el criterio de actualización que finalmente se adopte.

En la nota, el Ejecutivo sostiene que existe una necesidad concreta de recomposición tarifaria. “Del análisis efectuado surge la necesidad real de actualización de tarifa que garantice los ingresos necesarios para poder prestar un servicio de calidad y sostenible en el tiempo”, afirma el escrito remitido al Concejo.

El documento también reconoce dificultades en la prestación del servicio. “La concesionaria ha debido adecuar su estructura operativa, reduciendo su dotación y postergando la cobertura de vacantes, lo que ha generado dificultades en la prestación y una progresiva afectación en los tiempos de respuesta y mantenimiento del servicio”, señala.

Uno de los conceptos más fuertes del texto es que el servicio estaba siendo afectado por la falta de actualización tarifaria. En esa línea, la nota advierte: “La falta de actualización tarifaria no sólo afecta el equilibrio económico, sino también la posibilidad de sostener esquemas de mantenimiento preventivo, lo cual resulta indispensable para evitar mayores costos futuros y garantizar la calidad del servicio”.

Otro de los ejes que incorpora el escrito es el carácter esencial del servicio. “El servicio de obras sanitarias reviste carácter de servicio público esencial, directamente vinculado con la salubridad de la población”, sostiene el texto.

La carta también incorpora una definición política sobre el acceso al agua: “Constituye un derecho humano fundamental, por lo que no puede ser abordado exclusivamente bajo una lógica mercantil”.

El documento introduce además el argumento social para contemplar niveles de incobrabilidad dentro del esquema tarifario. En ese punto, la funcionaria expresa: “El principio de acceso equitativo implica garantizar la continuidad del servicio aun frente a situaciones de imposibilidad de pago, lo que introduce un componente estructural de incobrabilidad que resulta razonable contemplar dentro del esquema tarifario, en atención a la función social que cumple la cooperativa”.

En otro tramo, el Ejecutivo fundamenta el criterio elegido para la actualización: “El criterio de actualización propuesto se encuentra vinculado a parámetros objetivos, tales como la evolución del Índice de Precios al Consumidor, en línea con esquemas aplicados en otros prestadores del servicio en el ámbito provincial”.

El respaldo político y técnico del Ejecutivo queda explicitado en el cierre del documento. “Este Departamento Ejecutivo considera razonable y procedente la actualización tarifaria solicitada (…) en tanto resulta necesaria para recomponer el equilibrio del sistema y garantizar la continuidad y calidad del servicio”, expresa la nota.

Además, incorpora un planteo específico sobre el mecanismo de cálculo: “Creemos importante tener en cuenta lo solicitado en cuanto a que la actualización se realice con el Índice de Precios al Consumidor hasta la sanción de la ordenanza, tomando como base los valores de noviembre de 2025 en adelante”.

Con la incorporación de esta nota, el expediente suma ahora un respaldo explícito del Ejecutivo a la actualización tarifaria, mientras el debate seguirá en el Concejo Deliberante.