Choque entre una camioneta y un camión en Ituzaingó y Estrada

Un siniestro vial se produjo en la tarde de este viernes en la intersección de avenida Ituzaingó y Estrada. El hecho fue protagonizado por una camioneta Ford Ranger y un camión Scania con semirremolque.

Por causas que se deberán establecer, la camioneta impactó contra el transporte de carga cuando este cruzaba la avenida.

A raíz del choque, se convocó a una ambulancia del sistema de salud pública para asistir a uno de los ocupantes de la Ford Ranger, quien presentaba un golpe en uno de sus brazos. Tras ser evaluado en el lugar, no fue necesario su traslado al Hospital Municipal.

Por su parte, el camionero sufrió una fractura de clavícula mientras que el conductor de la camioneta sufrió ileso.

Debido al impacto, los daños materiales en el vehículo menor fueron importantes.

En el lugar trabajó personal de salud y efectivos del Comando de Patrullas de Olavarría.