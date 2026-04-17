Se reunió la Mesa Distrital del Copret para avanzar en prácticas profesionalizantes

En la mañana de este viernes se realizó en el Salón Blanco del Palacio Municipal un encuentro convocado por la Mesa Distrital del Copret —Consejo Provincial de Educación y Trabajo— con la participación de referentes del sector agroganadero del Partido de Olavarría.

La actividad comenzó minutos después de las 10 con palabras de bienvenida del subsecretario de Empresas e Inversiones, Bernardo Baldino. También participaron el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, Pablo Di Uono, y la directora de Desarrollo Agropecuario, María Inés González. Desde el ámbito educativo estuvieron presentes el jefe distrital Julio Benítez, junto a directivos y docentes de instituciones de formación técnica y agropecuaria. Además, asistieron representantes de la Cooperativa Agraria, el Centro de Apicultores de Olavarría, el INTA y emprendimientos privados del Partido.

Se trató del primero de una serie de encuentros sectoriales impulsados desde la Mesa Distrital del Copret. Uno de los ejes centrales fue el abordaje de las prácticas profesionalizantes, entendidas como instancias de formación que permiten a estudiantes vincularse con el mundo del trabajo.

Durante la jornada, autoridades educativas explicaron el alcance y los objetivos de estas prácticas, y se promovió un espacio de intercambio con actores del sector productivo para identificar necesidades y generar articulaciones.

Según se indicó, el objetivo es avanzar en propuestas que permitan que estas experiencias formativas respondan a las demandas actuales del ámbito laboral y productivo.

En las próximas semanas se prevé la realización de nuevos encuentros con otros sectores, con la intención de fortalecer la vinculación entre educación y trabajo en el distrito.