Día de la Virgen de Luján, patrona nacional

Cada 8 de mayo se celebra el Día de Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina. Este día, miles de fieles se congregan en la Basílica de Luján, ubicada a unos 70 km al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para rendir homenaje a la virgen y ofrecer oraciones, agradecimientos y peticiones por intercesión de su amor maternal.

La historia de la Virgen de Luján tiene sus raíces en el año 1630, cuando dos imágenes de la Purísima Concepción de María, procedentes de Brasil, llegaron al puerto de Buenos Aires. Una de estas imágenes, al ser transportada en carreta hacia Santiago del Estero, se detuvo misteriosamente a orillas del río Luján, y los bueyes que tiraban de la carreta no pudieron moverla. Los transportistas descubrieron que al quitar la imagen de la virgen de la carreta, esta se movía fácilmente. Este suceso llevó a la conclusión de que la Virgen quería quedarse en ese lugar, convirtiéndose en la Virgen de Luján, un símbolo de devoción para los argentinos.

En 1887, el Papa León XXII coronó a la Virgen como «Nuestra Señora de Luján», consagrándola como la patrona de la feligresía católica argentina. Además, el Poder Ejecutivo de la Nación la declaró patrona de las rutas argentinas en 1944, de la Policía Federal Argentina en 1946 y de los ferrocarriles argentinos en 1948.

La Basílica de Luján, donde reside la imagen de la Virgen, es un lugar de gran importancia religiosa y cultural. Aunque la imagen original fue trasladada en 1904 desde la capilla donde fue encontrada hacia la Basílica, esta última no fue oficialmente reconocida hasta 1930 por la Santa Sede, coincidiendo con el Tricentenario de la Virgen de Luján.

La celebración del 8 de mayo es un momento para reflexionar sobre la profunda conexión espiritual que une al pueblo argentino con la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de Luján.