En las cárceles de Sierra Chica elaboraron mobiliario y composteras para instituciones de Olavarría

Personas privadas de la libertad que se encuentran alojadas en unidades penitenciarias de Sierra Chica confeccionaron camas cuchetas, mobiliario infantil y composteras que fueron destinadas a distintas instituciones y áreas del Municipio de Olavarría.

La producción se realizó en talleres de las Unidades 2, 27 y 38 del Servicio Penitenciario Bonaerense, con acompañamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la coordinación del Polo Productivo de la zona junto a la Subdirección General de Trabajo Penitenciario.

Según se indicó, para la fabricación de los elementos se utilizaron maderas recuperadas y donadas por la planta L´Amalí de Loma Negra y por la empresa Tenaris, del Grupo Techint.

Las camas cuchetas fueron destinadas a la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, mientras que el mobiliario infantil —compuesto por cuatro mesas y dieciséis sillitas— será utilizado en jardines municipales y en el Centro de Medicina Infantil “Amalia Lacroze de Fortabat” del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.

En paralelo, las composteras confeccionadas en el taller de Carpintería de la Unidad 38 se incorporarán al Programa Municipal de Compostaje que impulsa el área de Ambiente. Para esa producción, los materiales fueron aportados por la Municipalidad de Olavarría.

Desde el SPB señalaron además que, a partir de la participación de los internos en estos trabajos, se avanzó también en tareas vinculadas a herrería para recuperación de mobiliario escolar y en la fabricación de bloques.

Las actividades forman parte de programas de capacitación laboral destinados a personas privadas de la libertad, con el objetivo de brindar formación en oficios y herramientas orientadas a la reinserción social.

La articulación de estas tareas está a cargo del Polo Industrial Sierra Chica, el Departamento Regional de Cultura Laboral del Servicio Penitenciario Bonaerense y la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio de Olavarría.