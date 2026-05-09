Ferro impuso a su histórico capitán como presidente y comenzó la era Gargaglione

Foto: gentileza de Fabián Ricardo Casanella.

Maximiliano “Pocho” Gargaglione se convirtió este viernes en el nuevo presidente de Ferro Carril Sud y reemplazó a Roberto Vidal, quien dejó la conducción de la institución tras ocho años de gestión.

La asamblea se llevó adelante en el buffet Germán “Kenio” Wesner y congregó a una importante cantidad de socios que proclamaron con un cerrado aplauso a la lista encabezada por Gargaglione. Previamente, en una Asamblea presidida por Gerardo Ripoll, se aprobó la Memoria y Balance y el estado contable que de manera «global» destacó un saldo de más de 50 millones de pesos.

El histórico futbolista carbonero había anunciado su retiro a finales del año pasado, luego de una extensa y emblemática trayectoria con la camiseta de Ferro. Antes de dejar la actividad futbolística ya se había involucrado en la vida institucional del club como tesorero y, tras su retiro definitivo como jugador, pasó a dedicarse de lleno a la dirigencia, asumiendo ahora la máxima responsabilidad institucional.

La nueva etapa también marca el regreso a la comisión directiva de dirigentes históricos y referentes vinculados a distintos procesos institucionales de la entidad, en un contexto atravesado por la búsqueda de unidad y objetivos comunes. En la Asamblea estuvieron presentes varios de esos históricos: César Arbio, Mario César Paternó y Lisardo de la Vega, entre otros

La oficialización de las nuevas autoridades se concretó durante la asamblea realizada este viernes, donde quedó conformada la comisión directiva que conducirá al club en este nuevo ciclo.

La conducción tendrá la continuidad Gastón Destassi como vicepresidente, mientras que Santiago Pacheco ocupará la secretaría general. Además, Federico Cortés será prosecretario y Francisco Pacheco estará al frente de la tesorería.

La llegada de Gargaglione abre una nueva etapa en Ferro, ahora con uno de los máximos referentes deportivos de los últimos años encabezando el destino institucional del club.