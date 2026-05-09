Hugo Néstor «Kiko» Schneider (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 08 de mayo de 2026 a los 71 años de edad. Su compañera María del Carmen Lora; sus hijos Franco y Braian; sus hijas políticas Julieta y Agustina; sus nietos Aaron, Erik, Amelia e Irina; su hermana Norma; su sobrina Cristina y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacido en Colonia San Miguel, era jubilado y vecino de la localidad de Sierras Bayas.

Sus restos serán velados en la Sala «A» de Sierras Bayas (Smirnoff Nro. 2663) el sábado 09 de mayo, en el horario de 10:00 a 14:00. Tras el responso en la Capilla Ardiente, serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

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