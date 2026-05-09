Crónica de un final anunciado: El fracaso aéreo de la empresa que prometía unir Tandil y Olavarría con Buenos Aires

Fuente: Abc Hoy

La empresa Humming Airways que se había intentado posicionar como la encargada de unir Olavarría y Tandil con CABA sigue sumando capítulos de que la intenciones empresariales, por distintas razones, estaban condenadas al fracaso.

Meses atrás En Línea Noticias había dado a conocer, citando calificadas fuentes, que la empresa nunca había logrado regularidad en nuestra ciudad y que sus vuelos se contaban con los dedos de una mano.

Este viernes, desde Tandil, lo colegas del portal ABCHoy dieron a conocer el descargo de un vecino tandilense que denunció la cancelación de un vuelo contratado con la empresa Humming Airways, en un hecho que vuelve a poner bajo la lupa la conectividad aérea regional y las promesas de vinculación con Buenos Aires.

El pasajero, Pablo Barrios, había adquirido su ticket a fines del mes pasado para viajar el 4 de mayo a Capital Federal, con el objetivo de cumplir con trámites presenciales ante el ENACOM. Según detalló, eligió el servicio aéreo para optimizar tiempos, ya que el trayecto por vía terrestre demanda entre 6 y 7 horas, mientras que el vuelo previsto reducía el viaje a aproximadamente 50 minutos. El pasaje tuvo un costo cercano a los $110.000, más tasas aeroportuarias.

Sin embargo, a menos de 48 horas de la partida, la empresa le comunicó la cancelación del tramo hacia Tandil. De acuerdo al relato del usuario, la explicación fue que, al tratarse del único pasajero desde esa ciudad, se decidió no incluir la escala para no desviar el vuelo inaugural previsto hacia Tres Arroyos.

“Me dejaron tirado. Tenía compromisos asumidos y tuve que salir de urgencia a buscar un pasaje de colectivo en medio de un fin de semana largo”, expresó Barrios en su testimonio.

Si bien la empresa devolvió el dinero del pasaje y ofreció descuentos para futuros viajes, el pasajero sostuvo que el perjuicio ya estaba generado, ya que debió reorganizar su traslado de manera imprevista y realizar el viaje en ómnibus, con una duración significativamente mayor.

El caso vuelve a instalar interrogantes sobre la previsibilidad de los servicios aéreos regionales y el cumplimiento de las frecuencias anunciadas, en un contexto donde usuarios de ciudades como Tandil y la región esperan mayor estabilidad en la oferta de conectividad con Buenos Aires.