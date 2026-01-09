Un plan que no fue perfecto: El servicio aéreo de Olavarría–CABA nunca funcionó de manera regular

Pese a los anuncios oficiales realizados desde 2025, la venta de pasajes y los informes difundidos sobre niveles de ocupación, el servicio aéreo entre Olavarría y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nunca llegó a consolidarse como una prestación regular.

Según pudo reconstruir En Línea Noticias a partir de información aportada por fuentes directamente vinculadas a la operatoria aérea, la frecuencia real de vuelos fue mínima y discontinua a lo largo de todo el período en el que se anunció la prestación del servicio.

De acuerdo con esos datos, “desde el año pasado el avión voló no más de cinco veces en todo el año.” En ese marco, remarcaron que “nunca funcionó como un servicio regular entre Olavarría y Buenos Aires.” y que “no hubo frecuencias sostenidas ni un cronograma que se cumpliera.”

La operatoria real, además, habría estado marcada por reiterados desvíos. En ese sentido, indicaron que “en varias oportunidades el avión ni siquiera pasó por Olavarría» y que “cuando no había pasajes vendidos, directamente iba a Tandil.”

La diferencia entre ambas ciudades fue explícita: “con Tandil sí tenían movimiento; con Olavarría, prácticamente nada.”

Los antecedentes del caso muestran una sucesión de anuncios que no se tradujeron en una prestación efectiva. En abril de 2025 se informó oficialmente la llegada de Humming Airways a Olavarría y la puesta en marcha de servicios aéreos periódicos. Meses después, se comunicó la salida a la venta de pasajes, con valores que oscilaban entre 150 y 200 dólares, y más adelante la propia empresa difundió que los vuelos se realizaban con un 75% de ocupación.

Sin embargo, la información relevada por este medio da cuenta de una realidad distinta. Según las fuentes consultadas, “se anunció que en noviembre arrancaban a full y eso nunca pasó.” Desde ese momento, agregaron, “no hubo más reuniones ni llamados.” y “seguimos esperando que arranquen los vuelos.”

El escenario de Olavarría se inscribe, además, en un contexto regional complejo para los servicios aéreos de corta distancia. En Tandil, ciudad que sí concentró mayor movimiento, el servicio entre Tandil y Buenos Aires fue suspendido durante enero y febrero, según informó el diario El Eco.

A partir de los datos recopilados, la operatoria aérea anunciada para Olavarría no alcanzó nunca la regularidad necesaria para constituirse como una alternativa real y sostenida de transporte con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Suspendieron vuelos comerciales en Tandil en enero y febrero

En el vecino distrito de Tandil, donde la ruta aérea comercial también había sido promovida en conjunto con la operación que debía incluir a Olavarría, el bróker Humming Airways confirmó que los vuelos que conectan esa ciudad con Buenos Aires quedaron suspendidos durante los meses de enero y febrero, y que la actividad se retomará recién en marzo.

“En enero y febrero no hay”, aseguró Francisco Errecart, fundador del bróker a El Eco de Tandil. “La verdad es que las empresas viajan muy poco en estas fechas, con lo cual ya notificamos que los vuelos comerciales se retoman en marzo con la frecuencia de siempre.”

El recorrido del bróker: antecedentes de la operatoria

Según publicó El Eco de Tandil, el recorrido del bróker comenzó con la apertura de la ruta aérea en el Aeropuerto “Héroes de Malvinas” el 3 de abril de 2025, y recién el 17 del mismo mes comenzaron a operar los vuelos entre Tandil y Aeroparque, con una aeronave tipo Metroliner que cubría el trayecto de aproximadamente 375 kilómetros en unos 60 minutos. En principio, los vuelos se realizaban todos los jueves con horarios matutino y vespertino, y tras casi un semestre se sumó el lunes como día de operación por la demanda registrada.

En ese contexto, el porcentaje de ocupación promedio rondó el 75% en cada vuelo según declaraciones recogidas anteriormente por ese medio, con pasajes orientados en un primer momento al segmento empresarial del transporte aéreo regional.

A la luz de esos datos y del contexto regional, la operatoria aérea anunciada para Olavarría no alcanzó nunca la regularidad necesaria para constituirse en una alternativa sostenida de transporte con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la situación en Tandil —con la suspensión temporal del servicio— refuerza las dificultades que enfrenta este tipo de conexión en el interior bonaerense.