Cómo evitar ser víctima del «golpe de maquininha» en Brasil, la nueva modalidad de estafa virtual

En los últimos días se conoció un nuevo mecanismo de estafa en las playas, restaurantes y supermercados de Brasil en la que cayeron muchos argentinos. Se trata de lo que se conoce como “golpe da maquininha” (maquinita, en referencia al dispositivo de cobro), y ocurre en el momento en el que el vendedor cambia la cifra del cobro al cliente en el posnet cuando éste no se da cuenta.

También hay otras modalidades de estafas, pero son más complicadas: llaman a la persona por teléfono para engañarla, o directamente le piden que instale en su celular una app desconocida.

Estos robos se hacen con pagos con tarjetas de débito o crédito, o a través de Pix, el sistema instantáneo de pagos del Banco Central de Brasil, que permite interoperabilidad con tarjetas y billeteras virtuales argentinas.

Algunos testimonios mencionan ejemplos de transacciones que costaban 8 reales y terminaron cobrando 80. Pero un caso fue más extremo: un hombre compró un paquete de cigarrillos por 55 reales y minutos después descubrió que le habían cobrado más de 19.000 reales, unos 3.400 dólares.

Otros engaños

El ”golpe de maquininha” no es la única modalidad de estafa que preocupa a los argentinos en Brasil. También es posible que le llegue a un turista un llamado a través de WhatsApp con un logo de Pix o del Banco Central de Brasil. Los que llaman simulan ser representantes de estas entidades y solicitan datos personales para resolver supuestos problemas técnicos. Resultado: terminan tomando control de las cuentas o de las billeteras virtuales del usuario.

Y otra manera más de caer en una ciberestafa es cuando aparece alguien con una supuesta promoción que exige tener que escanear un código QR para descargar una app con los presuntos descuentos. Esa aplicación generalmente tiene malware, un archivo que se instala en el teléfono sin que la persona se dé cuenta. El final es el mismo: vaciar las cuentas del desprevenido turista.

Cómo evitar caer en estas estafas

Los especialistas dan algunas recomendaciones para pasar un verano tranquilo en las playas del país vecino:

Verificar siempre el importe que aparece en la pantalla de un posnet antes de confirmar la operación.

Activar las notificaciones de consumo para detectar movimientos sospechosos en tiempo real.

Nunca, bajo ninguna circunstancia, darle la tarjeta de crédito o debito al vendedor: hay que acercarla al posnet uno mismo.

Cancelar el pago si el display está dañado o no permite ver el monto con claridad.

No bajar ninguna app aunque el vendedor insista: no es necesario.

En lo posible, no dejar todo el dinero en una sola cuenta o billetera virtual.

Lo fundamental: estar siempre atento, para no tener que cambiar la paz de unas vacaciones soñadas por un dolor de cabeza y un paso por la comisaría.