Algo que no termina de despegar: Humming Airways proyecta vuelos en la región, pero Olavarría sigue sin fecha de regreso

La aerolínea Humming Airways avanza con nuevos anuncios de conectividad aérea en la región bonaerense, aunque Olavarría continúa sin definiciones sobre el regreso de los vuelos comerciales que habían sido anunciados el año pasado.

La compañía proyecta iniciar en abril vuelos regulares desde Buenos Aires hacia Tres Arroyos y Coronel Suárez. El esquema será presentado formalmente este viernes a las 10 en la Cámara Económica de Tres Arroyos, mientras que el martes 17 se realizará un encuentro similar en Coronel Suárez.

En ambas presentaciones se detallarán horarios y aspectos operativos del servicio, que buscará unir esas ciudades con la Capital Federal en aproximadamente 75 minutos de vuelo, según informaron medios locales.

La programación en estudio contempla dos frecuencias semanales para este corredor regional. De acuerdo con la planificación actual, los lunes el vuelo partiría desde el Aeroparque Jorge Newbery a las 11 y regresaría alrededor de las 13. En tanto, los miércoles la salida desde la terminal porteña sería a las 16.30, con retorno previsto a las 18.35.

Santiago Heidenreich e Isidro Borthaburu, representantes de la empresa, señalaron al diario La Voz del Pueblo de Tres Arroyos que también evalúan sumar una tercera frecuencia los viernes, decisión que dependerá de la respuesta de la demanda.

La comercialización se realizará mediante un sistema de preventa de abonos mensuales de tramos, con tarifas estimadas entre 110 y 130 dólares por trayecto. La propuesta apunta principalmente al segmento corporativo y a viajeros frecuentes de ambas ciudades bonaerenses.

En ese marco, los directivos señalaron que “hubo muy buena recepción” a la propuesta y explicaron que el evento previsto con empresarios busca “terminar de conversar con personas con las que aún no pudimos hablar, especialmente empresarios, y dar inicio de manera firme a la nueva ruta aérea”.

Según el sitio especializado Aviación Online, la compañía ya opera vuelos hacia Paraná, Concordia y Villa Gesell, y planea sumar ahora a Tres Arroyos y Coronel Suárez para captar el movimiento de profesionales y estudiantes que hoy dependen del transporte terrestre.

El antecedente en Olavarría

Hasta diciembre de 2025, la empresa también incluía dentro de su esquema de rutas a Tandil, Olavarría, Villa María y Venado Tuerto, destinos que fueron suspendidos durante el verano porque, según explicó la compañía, el tráfico corporativo disminuye durante esa época del año.

En principio, el plan era retomar esas conexiones en marzo. Sin embargo, hasta el momento no hay anuncios sobre el regreso de los vuelos a Olavarría dentro del nuevo esquema de expansión presentado por la aerolínea.

La experiencia local, además, había mostrado dificultades para consolidar la operación. Tal como informó oportunamente En Línea Noticias, el servicio aéreo entre Olavarría y la Ciudad de Buenos Aires nunca logró funcionar con regularidad.

Durante todo 2025 se realizaron apenas alrededor de cinco vuelos, muy lejos del esquema de frecuencias que había sido anunciado cuando se presentó el proyecto. De esa manera, la conexión entre el aeródromo local y Aeroparque quedó rápidamente discontinuada y no logró establecer una operación estable pese a las expectativas iniciales que había generado en distintos sectores de la ciudad.