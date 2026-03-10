Azul: Una familia donó 50 mil dólares al Hospital y se usaron para pagar gastos corrientes

Fuente y foto: Diario El Tiempo

En una reunión mantenida en el recinto del Concejo Deliberante, los secretarios de Hacienda, Agustín Carus, y de Salud, Hernán Combessies, brindaron explicaciones sobre el destino de una importante donación recibida por el sistema de salud de la vecina localidad.

Según confirmaron los funcionarios ante los concejales, los 50 mil dólares donados por una familia para el Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” fueron utilizados para cubrir “gastos corrientes” del nosocomio.

El encuentro tuvo como eje la Ordenanza N° 4927/24, normativa mediante la cual el cuerpo deliberativo aceptó formalmente el legado de la familia donante. Durante la reunión, de la que participaron el presidente del Concejo, Juan Ignacio Furiasse, y concejales de distintos bloques, los funcionarios municipales dieron lectura al testamento que acredita la donación y repasaron el marco legal que permitió su incorporación al sistema de salud.

La convocatoria a los secretarios del Ejecutivo se produjo luego de una reunión previa que los concejales habían mantenido con el director del Hospital Municipal, instancia en la que surgieron consultas acerca de la ejecución concreta de esos recursos.

Ante esos planteos, los funcionarios explicaron que la utilización del dinero se encuadró dentro de lo establecido por la propia ordenanza, por lo que fue aplicado a gastos operativos y de funcionamiento cotidiano del hospital, es decir, erogaciones corrientes vinculadas al sostenimiento de la actividad diaria del establecimiento.

Del intercambio participaron los concejales Alexis Labianca, Daniel Mattina, Leopoldo Marchisio, Consuelo Burgos, Virginia Torres, Azul Elicabide, Laura Barbalarga, Luis Hoursouripé y Gastón De Dominicis, junto a autoridades de la secretaría del Concejo Deliberante.