Coopelectric: Aramburu habló del conflicto judicial con el Municipio y del proceso de devolución de obras sanitarias

El presidente del Consejo de Administración de Coopelectric, Ignacio Aramburu, se refirió a la situación judicial que mantiene la entidad con el Municipio de Olavarría por la concesión del servicio eléctrico y también a la situación del servicio de obras sanitarias.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa Desayuno con Noticias, que se emite por Radio M y es conducido por la periodista Claudia Bilbao.

La situación judicial por la concesión eléctrica

En relación al expediente que se tramita en el fuero contencioso administrativo, Aramburu explicó que recientemente se incorporó un elemento nuevo dentro del proceso. Señaló que “hubo ahí un hecho nuevo, como fue la notificación de un decreto del intendente” y precisó que esa decisión administrativa “estableció como plazo de finalización de la concesión el treinta y uno de octubre del año pasado”.

El dirigente indicó que, si bien el decreto lleva esa fecha, la cooperativa fue notificada tiempo después. En ese sentido detalló que “si bien tiene fecha treinta y uno de octubre, fue notificado a la cooperativa en febrero”, situación que generó algunos movimientos dentro del expediente judicial.

Según explicó, a partir de la existencia de ese decreto el planteo jurídico de la cooperativa pasa por cuestionar formalmente esa decisión administrativa. Aramburu sostuvo que “al haber un decreto, el municipio estableció formalmente una fecha de finalización, entonces si nosotros consideramos que no es esa fecha lo que tenemos que hacer es cuestionar ese decreto”.

De todos modos, remarcó que el fondo de la discusión entre ambas partes continúa siendo el mismo. En ese sentido explicó que “el tema sigue siendo el mismo, una opinión del municipio de un vencimiento el treinta y uno de octubre y una opinión nuestra que no está vencido”, al tiempo que advirtió que el conflicto judicial no tendrá una resolución inmediata y señaló que “es un tema que nosotros entendemos que no va a tener una resolución rápida”.

Obras sanitarias y el proceso de devolución

Aramburu también fue consultado por la situación del servicio de agua y cloacas que presta la cooperativa. En ese punto explicó que la entidad continúa avanzando en el procedimiento para la devolución del servicio.

Indicó que “nosotros estamos un poco en el procedimiento este de devolución”, mientras que desde el Municipio se avanzó con la convocatoria a una audiencia pública para discutir una actualización tarifaria.

El presidente de la cooperativa señaló que “el municipio ha fijado fecha para la audiencia pública” y agregó que “aparentemente hay una voluntad, veremos qué dice el Concejo Deliberante que en última instancia es quien tiene que definir, habría una voluntad en otorgar el aumento”.

Sin embargo, aclaró que la aprobación de ese incremento no modificaría la situación del servicio. En ese sentido sostuvo que “esto solo no hace a la no devolución del servicio” y explicó que el problema no se limita al valor actual de la tarifa sino a la falta de actualizaciones posteriores.

Al respecto afirmó que “siempre nos ha pasado que se otorga una tarifa, a veces o casi siempre menor a lo que tendría que ser” y agregó que además “los costos se van incrementando y si la tarifa no lo hace el servicio no se puede sostener”.

Consultado por el porcentaje de aumento solicitado, Aramburu precisó que el pedido presentado por la cooperativa es de “un ciento siete por ciento” calculado “a valores de noviembre del año pasado”.

El dirigente también explicó la situación económica actual del servicio y advirtió que “hoy se están perdiendo alrededor de doscientos millones de pesos por mes”, al tiempo que comparó las tarifas con otros distritos y señaló que “en cualquier lado que miremos vemos lo que están pagando por el agua”, mencionando valores considerablemente más altos en otras ciudades.