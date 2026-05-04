Proponen eximir de ingresos brutos a los alquileres de vivienda para ampliar la oferta

El diputado provincial Martín Endere presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos en los contratos de alquiler destinados a vivienda única, familiar y permanente, con la intención de estimular la oferta y reducir la presión fiscal sobre el mercado inmobiliario.

La iniciativa apunta a intervenir en uno de los factores que inciden en el precio final de los alquileres: la carga impositiva. En ese sentido, el legislador sostuvo que una menor presión tributaria podría traducirse en más contratos formalizados y mayor disponibilidad de inmuebles, en un contexto donde el acceso a la vivienda se volvió cada vez más complejo.

“El objetivo es generar un círculo virtuoso: al reducir impuestos, aumenta la cantidad de contratos registrados, crece la oferta y el inquilino puede, además, acceder a beneficios fiscales como la deducción en Ganancias”, explicó Endere al fundamentar el proyecto.

La propuesta se inscribe en una línea similar a medidas adoptadas a nivel nacional, donde desde el 1 de enero de 2026 los ingresos provenientes del alquiler de viviendas quedaron exentos del Impuesto a las Ganancias. A esto se suma que, desde este año, también los resultados por la venta de inmuebles están excluidos de ese tributo, en una política orientada a dinamizar el sector.

En ese marco, Endere planteó que la iniciativa busca “continuar a nivel provincial con una transferencia neta de recursos públicos al sector privado”, alineando la política tributaria bonaerense con los cambios recientes a nivel nacional.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que la exención impositiva estaría condicionada a la registración de los contratos, un aspecto que apunta a formalizar el mercado y mejorar los mecanismos de control por parte de la administración tributaria.

“La reducción de la carga impositiva que pesa sobre el contrato busca incentivar el aumento de la oferta de inmuebles con este destino”, agregó el legislador, quien remarcó que el requisito para acceder al beneficio será la inscripción de los acuerdos en el registro que disponga la provincia.

La iniciativa abre ahora el debate en la Legislatura, en un escenario donde la tensión entre precios, oferta y regulación del mercado de alquileres sigue siendo uno de los ejes centrales de la agenda económica y social.