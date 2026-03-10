La Sociedad Española presenta “Sangre gitana”

La ciudad de Olavarría recibirá el próximo 18 de abril a las 21 el espectáculo “Sangre gitana”, una producción del Ballet Flamenco de Alicante que se presentará en el Teatro Municipal. La función es organizada por la Sociedad Española de Olavarría.

La compañía fue fundada y es dirigida por el bailaor español Juan Amador, quien encabeza una propuesta escénica que combina flamenco tradicional con fusiones contemporáneas.

El espectáculo tuvo su estreno en enero de 2026 en Mar del Plata, donde fue declarado de Interés Cultural por el Honorable Concejo Deliberante y además nominado a los Premios Estrella de Mar 2026, uno de los reconocimientos de la temporada teatral argentina.

En escena participarán 15 artistas, entre bailarines y músicos que interpretan la música en vivo. La formación incluye batería, saxo, bajo y guitarra eléctrica, en una propuesta que recorre desde el flamenco de raíz gitana hasta una fusión con rock argentino y soul.

Juan Amador, integrante también del Barcelona Flamenco Ballet, ha recorrido distintos países con el espectáculo “Carmen”, con presentaciones en Moscú, Israel, Dubái, China y Polonia. En esta gira se suma además el cantaor Eugenio Romero, artista español de raíces gitanas con trayectoria internacional.

Entradas

La entrada general numerada en platea tendrá un valor de 27.500 pesos.

Las entradas pueden adquirirse en: