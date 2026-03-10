Microcentro: el próximo sábado la calle Rivadavia se convertirá en peatonal

El próximo sábado se realizará una jornada especial en el centro de Olavarría, donde un tramo de la calle Rivadavia se convertirá durante la tarde y la noche en un espacio de encuentro con propuestas comerciales, promociones y espectáculos artísticos.

La iniciativa surge a partir de la organización de comerciantes del sector, quienes impulsaron la propuesta con el objetivo de celebrar aniversarios de algunos locales y, al mismo tiempo, generar un espacio atractivo de comercialización y recreación para la comunidad.

La actividad se desarrollará entre las 18 y las 23 horas sobre Rivadavia, en el tramo comprendido entre Coronel Suárez y General Paz. Durante ese horario, quienes se acerquen podrán acceder a promociones especiales en distintos locales y disfrutar de presentaciones artísticas y culturales en vivo.

Entre los comercios que participan de la propuesta se encuentran Xica, Kiosco Sweetland, Lirio Moda Urbana, Tu Bazar de Lorena Bocca, Colab Cowork, El Altillo, App Abril a Tus Pies, Graciel, Gales Regalería, Artedanzas Valeria Potes, Hauswagen, Naon Kids y Sol Calzados.

La jornada busca generar movimiento en el centro comercial y ofrecer una alternativa de paseo para vecinos y visitantes, combinando actividad económica con propuestas culturales en un mismo espacio.

La propuesta se desarrolla en un contexto marcado por la caída del consumo, por lo que desde el sector comercial se apunta a este tipo de iniciativas para incentivar la actividad y dar visibilidad a los comercios de la zona.