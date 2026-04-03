Se realizó la apertura del ciclo lectivo 2026 en contextos de encierro

En la sede de la Unidad Penal Nº 38 del Complejo Penitenciario de Sierra Chica se llevó adelante el acto de apertura del ciclo lectivo 2026 de los programas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), que se desarrollan en las cárceles de Sierra Chica y Azul.

En el acto, donde estuvieron presentes estudiantes en contextos de encierro de las cinco unidades penales donde se llevan adelante los programas educativos de UNICEN, se presentó del Dúo de Guitarras de UNICEN, integrado por Gabriel Porta y Antu Olivera Caniumir, cuerpo estable dependiente del Área de Cultura UNICEN.

Estuvieron presentes el vicedecano de FACSO, Esp. Nicolás Casado; la secretaria de Extensión, Bienestar y Transferencia de FACSO, Prof. Natalia Mengochea; la coordinadora del Programa Universidad en la Cárcel de UNICEN, Dra. Analía Umpiérrez; el secretario de Extensión de la Facultad de Derecho, Abog. Simón Conforti; el coordinador del Programa de Educación en Contextos de Encierro (PECE) de FACSO, Prof. Luis Scipioni; junto a estudiantes de Derecho y Sociales y autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El vicedecano de FACSO, Esp. Nicolás Casado, expuso que los programas educativos en las unidades penales han “demostrado que la universidad pública puede y debe construir presencia en territorios complejos, tensionando sentidos, ampliando oportunidades y generando condiciones para que la educación se constituya en un proyecto de vida posible. Como se ha señalado en estos años, cuando la universidad logra emerger como una opción real en contextos adversos, estamos ampliando derechos y contribuyendo a la reconstrucción del tejido social”.

Por su parte, la Dra. Umpierrez resaltó el trabajo sostenido que se desarrolla a través UNICEN en las unidades penales desde hace más de dos décadas. “En este camino de construirnos como comunidad me parece central hoy pensar en el lugar en que estamos colocados y colocadas en este tiempo histórico, el desafío que tenemos por delante con un contexto absolutamente adverso enPECE4 términos de pensar los derechos, y entre ellos los derechos a la educación, donde claramente el Estado nacional no está acompañando, sino más bien está trabajando al contrario de los derechos conquistados por nuestras generaciones anteriores”.

Mientras tanto, el Prof. Scipioni destacó que año a año se incorporan nuevos y nuevas estudiantes a las carreras de las Facultades de Derecho y Sociales, mientras que celebró la posibilidad de que estudiantes de todos los centros universitarios puedan participar del encuentro.

Al cierre, se realizó la entrega de certificados de los cursos de verano del Programa Educación en Contextos de Encierro de la UNICEN.