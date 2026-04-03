Con un aumento del 5% así continúa el pago a los estatales bonaerenses

La mitad de los trabajadores de la administración pública de la provincia de Buenos Aires cobrarán los salarios de marzo tras el fin de semana largo. Si bien el cronograma empezó el martes pasado, los días de receso hizo que muchos de ellos recién verán acreditados sus haberes en el transcurso de los próximos días.

Los “más perjudicados” fueron los docentes bonaerenses, que cobrarán recién el jueves 9 de abril. En ese sentido, los gremios que integran el FUDB (AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba) presentaron un pedido formal para que el Gobierno adelante el pago.

Cabe recordar que el acuerdo salarial al que llegó la Provincia con los gremios contempla un aumento del 7,5% para el bimestre marzo-abril, con una suba del 5% en marzo y otro 2,5% en abril. A esto se le suma el aumento del 1,5% otorgado en febrero, que ya había sido liquidado por la Provincia a cuenta de futuros incrementos.

Cronograma de pago a estatales bonaerenses

Lunes 6 de abril: ministerio de Salud y Caja de Policía.

– Martes 7 de abril: Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno, Secretaria General, Coordinación General Unidad Gobernador, ministerios de las Mujeres y Diversidad, de Economía, de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, de Desarrollo Agrario, de Infraestructura y Servicios Públicos, de Justicia y Derechos Humanos, de Gobierno, de Trabajo y de Comunicación Pública, Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, Fondo Provincial de Puertos, Consejo de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, ARBA, Autoridad del Agua, Comisión de I. Científicas (CIC), Comisión por la Memoria, Comité de Cuenca del Río Recon. (COMIREC), Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO), Astilleros Río Santiago, Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U), Poder Legislativo, Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), Universidad Provincial de Ezeiza, Jefatura de Asesores del Gobernador, Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, ministerios de Ambiente, de Hábitat y Desarrollo Urbano y de Transporte, Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich y el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo.

– Miércoles 8 de abril: Poder Judicial.

– Jueves 9 de abril: Dirección General de Cultura y Educación y DiPrEGeP.