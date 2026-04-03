El Municipio invita a la presentación del libro “¿El derecho a urbanizar?”, de Luciano Scatolini

El Municipio de Olavarría invita a la comunidad a participar de la presentación del libro “¿El derecho a urbanizar? Las ciudades en tensión por el uso del suelo”, del abogado y escribano Luciano Scatolini.

La actividad se realizará el próximo lunes 6 de abril, desde las 14 horas, en el Salón Rivadavia. Las personas interesadas en asistir deberán inscribirse previamente. La participación es libre y gratuita, con inscripción a través de un formulario online.

Una obra sobre el uso del suelo y el interés público

El libro analiza el papel del derecho urbanístico en América Latina y, en particular, en Argentina. Propone pensar el uso del suelo desde una perspectiva vinculada al interés público, en tensión con la especulación inmobiliaria y las desigualdades socio-territoriales.

En ese marco, Scatolini examina marcos normativos, jurisprudencia, experiencias comparadas y casos concretos de políticas urbanas y habitacionales. Además, plantea que el derecho a urbanizar no es inherente a la propiedad privada, sino una potestad pública asociada a la planificación, la sustentabilidad y la equidad urbana.

Un enfoque teórico y de gestión

La obra combina teoría crítica, experiencia de gestión y aportes de actores vinculados al territorio, la planificación y el derecho urbanístico. Está dirigida a gestores públicos, juristas, estudiantes, funcionarias y funcionarios, activistas y personas interesadas en el desarrollo de las ciudades.

Sobre el autor

Luciano Scatolini es abogado y escribano por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), especialista en derecho administrativo, docente e investigador. Fue secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, escribano general adjunto de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y director nacional del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear). Actualmente, se desempeña como director de la Clínica Jurídica de JURSOC en la UNLP.