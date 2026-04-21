El costo del transporte incide hasta un 5% en el precio final de los alimentos básicos

Un informe de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) determinó que el costo del transporte tiene una incidencia acotada en el precio final de los alimentos básicos: varía entre el 1,8% y el 5,1%, según el producto, la distancia recorrida y el tipo de carga. El relevamiento busca dimensionar el peso real del flete dentro de la estructura de costos en góndola.

El estudio, elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de la entidad, analizó tres productos de la canasta básica: aceite, yerba mate y azúcar. En ese marco, se estableció que el transporte representa el 1,8% del valor final de un kilo de yerba mate o de una botella de aceite, mientras que en el caso del azúcar alcanza el 5,1%.

La incidencia del transporte en la cadena de valor

El presidente de FADEEAC, Cristian Sanz, señaló: “Es importante analizar la cadena de valor en su conjunto: el transporte es un eslabón eficiente que aporta previsibilidad y alcance territorial al sistema productivo”. En esa línea, agregó que “la evidencia técnica indica que, incluso con tarifas reales y sin distorsiones, su participación en el precio final resulta marginal frente a otros componentes estructurales”.

El informe toma como referencia precios de marcas líderes en canales minoristas, con valores finales con IVA incluido y tarifas reales de transporte desde planta hasta centros de distribución. Para reflejar el costo estructural, no se contemplaron promociones ni descuentos estacionales.

Los cálculos se basan en promedios tarifarios reportados por cámaras del sector: la Asociación Misionera de Transportistas de Carga (AMITRAC), el Centro de Transportistas de Cargas de Cañuelas (COCATRA) y la Asociación de Transportadores de Cargas de Tucumán.

Sanz concluyó: “Los datos muestran con claridad que el transporte no es un factor determinante en la formación de precios de los alimentos básicos. Aun en escenarios de largas distancias, la incidencia del flete se mantiene acotada, lo que permite desmitificar la idea de que la logística es uno de los principales responsables de los aumentos en góndola”.

Yerba mate: Transportar una tonelada de yerba mate a lo largo de 1.200 kilómetros —desde Misiones hasta un centro de distribución en Buenos Aires— tiene un costo de $87.620. Con un precio final de $4.919 por kilo y un costo de transporte de $87,62 por kilo, la incidencia del flete es del 1,78%.

Aceite: El transporte de una tonelada de aceite embotellado a lo largo de 700 kilómetros tiene un costo de $61.765. Con un precio final de $3.370 por unidad y un costo de transporte de $61,76, la incidencia del flete alcanza el 1,83%.

Azúcar: Transportar una tonelada de azúcar a lo largo de 1.230 kilómetros —desde Tucumán hasta un centro de distribución en Buenos Aires— cuesta $76.960. Con un precio final de $1.499 por kilo y un costo de transporte de $76,96, la incidencia del flete es del 5,13%.