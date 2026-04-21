La Defensoría del Pueblo le pidió al Renaper que informe con claridad las demoras en la entrega de DNI

La Defensoría del Pueblo de la Nación le recomendó al Registro Nacional de las Personas (Renaper) que adecue la información pública disponible en sus canales oficiales, incluida su página web, para reflejar de manera clara, veraz y actualizada las demoras en la tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

La intervención se da tras una investigación iniciada de oficio por el organismo, a partir del incremento de consultas y reclamos vinculados a retrasos significativos en la entrega de los documentos desde comienzos de este año.

Según se indicó, las demoras actuales superan ampliamente los plazos habituales informados por el Renaper. La situación afecta tanto a quienes tramitan su primer DNI como a quienes realizan actualizaciones o reposiciones, en todas las modalidades disponibles, incluyendo la regular y la exprés, tanto para ciudadanos argentinos como extranjeros.

De acuerdo a los reclamos recibidos, en muchos casos los tiempos de espera superan los 60 días en trámites regulares y más de 15 días en la modalidad exprés, lo que evidencia una brecha entre los plazos oficiales comunicados y los tiempos reales de entrega.

Impacto en derechos y gestiones

Desde la Defensoría advirtieron que estas demoras representan un obstáculo concreto en el acceso a un documento esencial. La falta de DNI vigente puede afectar el ejercicio de derechos civiles, políticos, sociales y económicos, además de dificultar la realización de trámites administrativos, especialmente teniendo en cuenta que el ejemplar anterior queda anulado al iniciar una nueva gestión.

En ese marco, recordaron que el derecho a la identidad cuenta con reconocimiento en instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, lo que obliga al Estado no solo a emitir el documento, sino también a garantizar su entrega en plazos razonables.

Reclamo por información transparente

Si bien el Renaper atribuyó los retrasos a un proceso de modernización tecnológica y a la implementación de nuevas modalidades documentarias, la Defensoría señaló que estas circunstancias no pueden derivar en afectaciones prolongadas a los ciudadanos.

En ese sentido, se remarcó la necesidad de garantizar la continuidad y regularidad del servicio, así como de brindar información transparente y actualizada sobre los tiempos reales de tramitación.

La recomendación apunta a que el organismo informe de manera explícita las demoras actuales en cada modalidad de trámite, para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas al momento de gestionar su DNI y evitar perjuicios derivados de información desactualizada.