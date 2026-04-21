Participación: Norma Haydeé Pichardo de Palazzolo «Beba» (Q.E.P.D.)

La Comisión Directiva y el personal de la Biblioteca Armando Collinet informaron el fallecimiento de la Sra. Norma Haydeé Pichardo de Palazzolo, conocida afectuosamente como «Beba», quien participó activamente durante muchos años como socia e integrante de la conducción de la institución.

Norma Haydeé Pichardo de Palazzolo «Beba» falleció en Olavarría el día 20 de abril de 2026 a los 85 años de edad. Sus restos son velados en España 2942, Departamento «C», a partir de este miércoles 22 a las 11:30 horas.

El responso se realizará en la capilla ardiente y posteriormente sus restos serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz este miércoles 22 de abril a las 15:30 horas.

Participan su fallecimiento su esposo Ricardo Salvador Palazzolo «Coco»; sus hijos Pablo Ricardo y Juan Manuel Palazzolo; sus hijas políticas Maria Alejandra Dublanc, Raquel Crocci y Mercedes Domina; sus nietos Mateo, Emilio, Maria, Pedro, Francisco, Pilar, Salvador y Juana; su bisnieta Roma y demás deudos.

Era jubilada, nacida en Azul y vecina del Microcentro. El servicio está adherido a Coopelectric.