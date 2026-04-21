Juan Carlos Ciancio “Peti” (Q.E.P.D.)

Falleció en la ciudad de Laprida el día 19 de abril de 2026 a los 91 años de edad. Su hija Carla Ciancio; sus hermanos Yelin y Julio Ciancio; sus sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. No se realiza velatorio y no habrá responso. Sus restos serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Pueblo Nuevo. Nacido en Buenos Aires. Jubilado. No enviar flores y destinar su importe al Hogar de Niñas San José.