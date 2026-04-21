Piden la urgente reparación de la Ruta Provincial N° 51

La Unión Cívica Radical de Olavarría presentó este martes un Proyecto de Comunicación en el Honorable Concejo Deliberante mediante el cual solicita a la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires que avance con la reparación de la Ruta Provincial N° 51, en el tramo comprendido entre los kilómetros 453 y 458.

La iniciativa también incluye el pedido de intervención en el paso a nivel ubicado a la altura del paraje San Jacinto (kilómetro 453), donde se requiere la ejecución de tareas de reparación, mantenimiento y señalización.

Además, se solicita la implementación de controles de pesaje para el transporte de cargas en ese sector, con el objetivo de prevenir el deterioro de la traza vial.

El concejal radical Francisco González señaló: “El estado actual de la Ruta N° 51 es insostenible. Es urgente que se realicen tareas de mantenimiento y reparación en el tramo que va desde el paraje San Jacinto hasta el acceso de la planta L’Amalí, donde actualmente los vehículos deben hacer maniobras peligrosas o reducir bruscamente la velocidad, lo cual es sumamente peligroso y puede ocasionar accidentes graves”.

En ese sentido, agregó: “Demandamos al Gobierno provincial que realice los trabajos de manera urgente por el bienestar y la seguridad de quienes transitan por ese sector”.

González también sostuvo: “Creemos y acompañamos aquellas iniciativas que proponen que lo que se recaude de la VTV sea destinado al mantenimiento de la red vial de la Provincia de Buenos Aires. Es una de las maneras en las cuales se pueden solventar los trabajos en la Ruta 51, que es una de las principales vías para el traslado de la producción. En este caso también solicitamos la realización de controles de pesaje en las cargas de camiones, ya que creemos que puede llegar a ser una de las principales causas del deterioro que presenta”.

Por último, indicó: “No es un pedido nuevo, sino que es algo que venimos sosteniendo desde hace varios años y al día de hoy no hemos encontrado ningún tipo de respuesta por parte del gobernador Axel Kicillof”.