La Provincia aumenta 30% el SAE, sube 25% programas sociales y duplica la asistencia alimentaria a municipios

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció un paquete de medidas para reforzar la política alimentaria y social en todo el territorio. Incluye un aumento del 30% en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), subas del 25% en distintos programas y la duplicación de la asistencia a municipios. La decisión se da en un contexto de tensión con la Nación por el financiamiento y de deterioro de los indicadores sociales.

La gestión encabezada por Axel Kicillof planteó que busca sostener la cobertura alimentaria y social frente a la caída del poder adquisitivo. En ese marco, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, remarcó: “la Provincia hace un enorme esfuerzo para optimizar los recursos y garantizar la seguridad alimentaria”.

El SAE, eje central del refuerzo

El principal incremento se da en el Servicio Alimentario Escolar. La inversión mensual pasará de $41.000 millones a $54.000 millones, lo que implica una suba del 30%. En términos anuales, el presupuesto asciende a $553.910 millones.

El programa alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes en escuelas públicas bonaerenses, garantizando desayuno, almuerzo y merienda.

Más asistencia a municipios

Otra de las medidas centrales es la duplicación de la asistencia alimentaria a los municipios a través del Módulo Alimentario Territorial (MATE). El objetivo es reforzar la respuesta directa en articulación con gobiernos locales y organizaciones comunitarias.

Subas en programas sociales

El Gobierno bonaerense también dispuso aumentos del 25% en programas sociales, con aplicación escalonada.

Desde abril impacta en Unidades de Desarrollo Infantil (UDI), Centros Juveniles y Centros de Integración Social (CIS). En mayo se suman Envión, REUNIR y Barrios Bonaerenses. Mientras que en julio alcanzará a políticas para personas mayores, discapacidad, Más Vida, PAAC y PAAI.

Con estos incrementos, la inversión anual en programas sociales supera los $182.000 millones.

Las UDI están orientadas a niñas y niños desde los 45 días hasta los 14 años. Los Centros Juveniles trabajan con jóvenes de 14 a 29 años, y los CIS brindan contención a personas en situación de calle. A su vez, Envión está dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad, mientras que REUNIR financia residencias estudiantiles.

También se incluyen programas para personas con discapacidad, personas mayores y políticas alimentarias específicas como Más Vida, destinado a embarazadas, madres y niños, y los programas para personas con celiaquía y VIH.

Reclamo a Nación por el financiamiento

En ese contexto, Larroque cuestionó el esquema de financiamiento nacional y el nivel de transferencias. Señaló que “hoy la Nación aporta apenas el 5,7% del total de la inversión en asistencia alimentaria y, en el caso del SAE, su participación cayó al 14,5%, muy lejos del 33% histórico”.

Además, indicó que existe una deuda desde 2024 que asciende a $220 mil millones. Y agregó: “en 2025 pedimos $130 mil millones y se giraron $77 mil millones. Para 2026 solicitamos $177 mil millones y se prevén apenas $80 mil millones, sin cronograma de pago”.

Según planteó el ministro, esta situación obliga a la Provincia a sostener el sistema con recursos propios en un escenario de fuerte presión sobre las cuentas públicas.