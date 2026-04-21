Norma Haydee Pichardo de Palazzolo «Beba» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 20 de Abril de 2026 a los 85 años de edad. Su esposo Ricardo Salvador Palazzolo «Coco»; sus hijos Pablo Ricardo y Juan Manuel Palazzolo; sus hijas políticas Maria Alejandra Dublanc, Raquel Crocci y Mercedes Domina; sus nietos Mateo, Emilio, Maria, Pedro, Francisco, Pilar, Salvador y Juana; su bisnieta Roma y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «C», a partir de este miércoles 22 a las 11:30 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente y posteriormente sus restos serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz este miércoles 22 de Abril a las 15:30 horas.

Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Microcentro, nacida en Azul, jubilada.