Participación: Francisco Alberto Di Lorenzo (Pancho) (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 19 de abril de 2026 a los 72 años de edad. El Consejo de Administración, Gerencias y empleados de Coopelectric participan el fallecimiento de Francisco Alberto Di Lorenzo (Pancho), empleado jubilado de la Cooperativa.

Acompañan a su familia en este momento y elevan una oración por el eterno descanso de su alma. Sus restos son velados en España 2942, departamento F, y serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este lunes a las 10:30.