Nelida Beatriz Manzanares «Tita» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 19 de abril de 2026 a los 74 años de edad. Nelida Beatriz Manzanares, conocida como «Tita», era jubilada, nacida en Olavarría y vecina del barrio Facundo Quiroga 1.

Su esposo: Ricardo Alberto Crocci; sus hijos: Cristian, Sergio y Silvina Crocci; sus hijos políticos: Debora y Natalia; sus nietos; su hermana: Maria Angelica; sus sobrinos, demás familiares y vecinos participan su fallecimiento.

No se realiza velatorio y el responso se llevará a cabo en la Capilla Ardiente. Sus restos serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.