Un efectivo del SPB con golpes tras un siniestro vial en el acceso a Sierra Chica

Una dotación de Bomberos Voluntarios y personal policial intervinieron en la mañana de este lunes en un hecho de tránsito ocurrido a metros de la curva del cartel de acceso a la localidad de Sierra Chica.

Por causas que se intentan establecer, un automóvil Chevrolet Cruze se despistó y colisionó contra un árbol, sufriendo daños de importancia en su estructura. El vehículo era conducido por un integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

En el lugar trabajó la unidad 30 del Cuartel Central de Olavarría, cuyos efectivos colaboraron con las tareas de seguridad. A raíz del impacto, se convocó a una ambulancia del servicio de salud pública municipal. El personal sanitario asistió al conductor en el sitio y luego lo trasladó al Centro de Atención Primaria (CAP) de Sierra Chica para una revisión médica completa debido a los golpes sufridos.

El siniestro se produjo en un contexto de condiciones climáticas adversas, con acumulación de agua sobre la calzada producto de la persistente lluvia que afecta a la región desde las primeras horas del lunes.

El tránsito en el sector fue asistido por personal de la Subcomisaría de Sierra Chica, aunque no se registró la interrupción total de la circulación.