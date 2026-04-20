Participación: Francisco Alberto Di Lorenzo (Pancho) (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 19 de abril de 2026 a los 72 años de edad. La Comisión Directiva y la Subcomisión de Jubilados y Pensionados del Sindicato Luz y Fuerza participa el fallecimiento del compañero Francisco Di Lorenzo, quien fuera integrante de la CD del sindicato lucifuercista años atrás, y acompaña a su familia en este difícil momento.

Su esposa Norma Schmidt; sus hijos Pablo y Bruno Di Lorenzo; sus nietos Luciano y Nicolino; su nuera Florencia; su hermana Elsa Di Lorenzo; su hermano político Miguel; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, departamento F, y serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este lunes a las 10:30, previo responso en la capilla ardiente. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.