Charla sobre política y algoritmos: disertará el ingeniero Carlos Verucchi

En el marco de un ciclo de charlas impulsado por el Banco Credicoop, se llevará a cabo en Olavarría una disertación titulada “La política en tiempos de algoritmos”, a cargo del ingeniero Carlos Verucchi.

La actividad se realizará el miércoles 22 de abril a las 19:30 horas, con entrada libre y gratuita, en la sede ubicada en Vicente López 3045. Según se informó, la charla dará inicio en el horario previsto y está abierta a toda la comunidad.

Carlos Verucchi es profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN, además de escritor y columnista de En Línea Noticias. Durante la exposición se abordarán distintas temáticas vinculadas a las transformaciones de la política en el contexto actual.

Entre los ejes planteados se destacan las nuevas campañas políticas, las estrategias de marketing, el rol de las redes y el análisis desde perspectivas teóricas como las de Gramsci, Foucault y Laclau. También se propondrán reflexiones sobre la democracia contemporánea, el escenario ambiental y la aparición de nuevos actores sociales.

La actividad es organizada con la participación de la Comisión de Asociados del Banco Credicoop Olavarría.