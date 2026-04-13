Raquel Benedicta Antia viuda de Bernal (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 13 de abril de 2026 a los 87 años de edad. Su hija Alejandra; su hijo político Carlos; sus hermanos Elsa, Blanca y Juan; sus hermanos políticos Elsa Mansilla, Mabel Santiago y Alicia Bernal; sus sobrinos Mirta, Raquel, Gabriel, Ángela, Karina, Fernanda, Celeste, Mario, Juan Pablo, Fernanda, Belén, Sebastián, Daniel y Gabriela; sus sobrinos nietos Brenda, Ignacio, Kiara, Antonia, Amelia y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, departamento “C”, a partir de las 19 horas, y recibirán responso en la capilla ardiente. Serán inhumados en el Cementerio Municipal el día martes 14 de abril a las 9:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de barrio Luján. Nacida en Olavarría. Jubilada del ex Banco Olavarría y pensionada.