Récord de participación en el torneo de ACOP: 176 jugadores de toda la región
La Asociación Civil Olavarriense de Pádel (ACOP) cerró un fin de semana histórico con 176 jugadores inscriptos en su torneo, la mayor convocatoria de su historia. La competencia reunió a deportistas de Balcarce, Pinamar, Azul, Benito Juárez, Chillar, Bolívar, Tandil, General La Madrid y Coronel Vidal, entre otras localidades.
El certamen se disputó en cinco categorías. En rama masculina, Segunda reunió 19 parejas, Cuarta 23 y Sexta 24. Entre las damas, Cuarta contó con 9 parejas y Sexta con 13.
En Caballeros Segunda, Franco Scaravilli y Mario Monfroglio se consagraron campeones tras superar en la final a Marcos Silverii y Tomás Ruiz 2/6, 6/3 y 6/4. El MVP fue para Scaravilli.
En Caballeros Cuarta, Santiago e Ian Barragán ganaron la final ante Lautaro Digiacomo y Coria por 6/4 y 7/6. El MVP fue para Barragán, de apenas 14 años.
En Caballeros Sexta, Tizziano Suárez y Pablo Rivero se impusieron ante Luciano Trapani y Damián Alcobedo 6/4, 4/6 y 6/2. Suárez se llevó el MVP.
En Damas Cuarta, Michelle Anzuino y Katia Block derrotaron a Natalia Riccobene y Mercedes Wagner por 6/7, 6/3 y 7/6. Block fue la MVP.
En Damas Sexta, Florencia Miccio y Cintia Vidovi superaron a Antonella Blanc y Valentina Carli por doble 6/4. El MVP fue para Vidovi.
El torneo volvió a confirmar el gran momento del pádel en Olavarría, con una convocatoria récord y un nivel competitivo que sigue en alza.