¿Por qué las calles de Olavarría se llaman como se llaman? Una charla para descubrirlo

La Biblioteca Popular Armando Collinet invita a la comunidad a una charla que promete responder una pregunta que pocos se han hecho: ¿por qué las calles de Olavarría llevan los nombres que llevan? El evento se realizará el viernes 24 de abril a las 19 horas en Alsina 2659, con entrada libre y gratuita.

El investigador Marcos Rodríguez disertará sobre un recorrido que va mucho más allá de los nombres y las placas, y que revela cómo la ciudad fue creciendo, transformándose e identificándose a lo largo del tiempo. «De una cuadrícula fundacional, delimitada por los ‘cuatro bulevares’, cuyas calles recibieron sus nombres allá por 1883 y 1886, Olavarría transitó por una paulatina expansión al son del crecimiento y el desarrollo que el transcurso de las décadas le traía. Los nombres de las calles acompañaron este proceso», destacó Rodríguez.

La charla abordará cinco ejes: los tiempos fundacionales y las primeras calles del pueblo; la expansión y el momento en que los vecinos locales comenzaron a ganar protagonismo en la denominación de las arterias urbanas; las anécdotas y curiosidades en torno a los nombres de las calles; la reorganización de 1958, cuando se buscó ordenar y simplificar la trama urbana; y la experiencia personal de investigar la historia de Olavarría.

Para más información, la comunidad puede comunicarse por WhatsApp al 2284-545589, por Instagram (@biblioarmandocollinet), por Facebook (Biblioteca Popular Armando Collinet) o por correo electrónico a [email protected].