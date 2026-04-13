Licitación Pública: «Alquiler de equipos viales para realizar alteo y construcción de cuneta en Camino 078-12»
Licitación Pública 08/26
Municipalidad de Olavarría Secretaría de Obras Públicas, Infraestructura y Servicios Públicos
Detalles del Llamado
- Objeto: «Alquiler de equipos viales para realizar alteo y construcción de cuneta en Camino 078-12».
- Presupuesto Oficial: $ 110.000.000,00.-
- Valor del Pliego: $ 425.403,00.-
Fechas y Plazos
- Fecha límite de adquisición del pliego: 24/04/2026 – 13 Hs.
- Fecha de apertura de sobres: 28/04/2026 – 10 Hs.
- Lugar de apertura: Palacio San Martín.
Información Adicional
- Entrega de sobres: Los sobres deberán entregarse en la Dirección de Licitaciones hasta las 10 Hs. del día 28 de abril de 2026, momento en que comience el acto de apertura de sobres.
- Consulta de pliego: El pliego de bases y condiciones se podrá consultar en la Dirección de Licitaciones o en la página web de la Municipalidad: www.olavarria.gov.ar.