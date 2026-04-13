Licitación Pública: «Alquiler de equipos viales para realizar alteo y construcción de cuneta en Camino 078-12»

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Licitación Pública 08/26

Municipalidad de Olavarría Secretaría de Obras Públicas, Infraestructura y Servicios Públicos

Detalles del Llamado
  • Objeto: «Alquiler de equipos viales para realizar alteo y construcción de cuneta en Camino 078-12».
  • Presupuesto Oficial: $ 110.000.000,00.-
  • Valor del Pliego: $ 425.403,00.-
Fechas y Plazos
  • Fecha límite de adquisición del pliego: 24/04/2026 – 13 Hs.
  • Fecha de apertura de sobres: 28/04/2026 – 10 Hs.
  • Lugar de apertura: Palacio San Martín.
Información Adicional
  • Entrega de sobres: Los sobres deberán entregarse en la Dirección de Licitaciones hasta las 10 Hs. del día 28 de abril de 2026, momento en que comience el acto de apertura de sobres.
  • Consulta de pliego: El pliego de bases y condiciones se podrá consultar en la Dirección de Licitaciones o en la página web de la Municipalidad: www.olavarria.gov.ar.
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