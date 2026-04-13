Lobizones campeones nacionales en La Pampa

Se desarrolló en la ciudad de Santa Rosa un torneo Nacional de newcom en la categoría +68 mixto, organizado por la Escuela 221. El certamen contó con la participación de la Selección Patagónica, Provincias Unidas, Newcom Pico, Corsarios, Pueblos Unidos, el equipo local y el representante del Club Pueblo Nuevo.

La actuación del equipo albiverde fue destacada, logrando obtener el título de forma invicta tras disputar ocho encuentros. Durante la fase de clasificación, el conjunto olavarriense se impuso ante todos sus rivales, asegurando su pase a la instancia de definición.

En las semifinales, Lobizones derrotó a Newcom Pico por 2 a 0. En la final, vencieron a Corsarios de Carmen de Patagones con parciales de 15/13 y 15/7, alcanzando así el máximo galardón del torneo nacional.

El plantel campeón estuvo integrado por: Dora Merlo, Liliana Domínguez, Petty López, Graciela Paternó, Ismael Lozano, Néstor Funes, Luis Martel, Miguel Borghi, Juan Scrimizzi y Daniel Prester.

Tras este logro, el próximo compromiso para la categoría será el torneo Aniversario del Club Pueblo Nuevo, que se realizará los días 1, 2 y 3 de mayo. El evento contará con la participación de 16 equipos de alto nivel competitivo de distintos puntos del país.