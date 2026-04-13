Licitación Publica: «Obra: Alteo, entoscado, bacheo y limpieza de cunetas n camino 078-14 (Iturregui-Recalde)»

MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA 09/26

OBJETO: «OBRA: ALTEO, ENTOSCADO, BACHEO Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN CAMINO 078-14 (ITURREGUI-RECALDE)»

  • PRESUPUESTO OFICIAL: $ 150.000.000,00.-
  • VALOR DE PLIEGO: $ 425.403,00.-
  • FECHA LÍMITE DE ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: 27/04/2026 – 13 Hs.
  • FECHA DE APERTURA SOBRES: 29/04/2026 – 10 Hs.
  • LUGAR DE APERTURA: Palacio SAN MARTÍN

Los sobres deberán entregarse en la Dirección de Licitaciones hasta las 10 Hs. del día 29 de ABRIL de 2026, momento en que comience el acto de apertura de sobres.

NOTA: el pliego de bases y condiciones se podrá consultar en la Dirección de Licitaciones o en la página web de la Municipalidad: www.olavarria.gov.ar

Podría interesarte Más del autor
