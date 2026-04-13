Marcela Maria Ines Filosa (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 13 de abril de 2026 a los 53 años de edad. Sus padres Angela Colino y Aldo Filosa; su hijo Pedro Filosa; sus tíos Nora y Nelida Colino y familias; sus primos, sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Se ruega no realizar visitas de pésame. El velatorio se realiza en España 2942, Departamento «C», desde las 8:00 hasta las 14:00 horas. Se realizará un responso en la Capilla Ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Crematorio Pinos de Paz, en día y hora a confirmar.

Nacida en Zapala, era vecina del Barrio Independencia y se desempeñaba como enfermera.