Benjamín Aitala inauguró su muestra «Diferente» en el Museo López Claro de Azul

En la ciudad de Azul abrió sus puertas la exposición «Diferente» del artista olavarriense Benjamín Aitala.

La obra se encuentra expuesta en el Museo de Arte Municipal López Claro.

La muestra reúne obras sobre madera tallada y pintadas con acrílico, en formatos tanto pequeños como grandes.

La exposición puede visitarse en Av. Mitre 410 – Azul – hasta el 17 de mayo.

El horario es de martes a viernes de 8 a 18, y los sábados y domingos de 16 a 19.

La entrada es libre y gratuita.