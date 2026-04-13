El Municipio lanzó un taller gratuito de emprendedurismo con gran convocatoria

El viernes pasado comenzó el ciclo 2026 del Taller de Gestión Emprendedora «Herramientas para emprender», organizado por la Municipalidad de Olavarría en conjunto con la Facultad de Ingeniería.

La propuesta es libre y gratuita, y está destinada a personas con una idea de negocio o un emprendimiento en marcha.

El espacio se desarrollará en seis encuentros semanales con formato presencial y metodología teórico-práctica, en el Centro Cultural Municipal «San José». La respuesta de la comunidad fue importante: el cupo disponible se completó rápidamente.

La iniciativa es impulsada desde la Coordinación de Economía Popular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, en articulación con el Centro de Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Facultad de Ingeniería.

El objetivo es impulsar el desarrollo emprendedor y mejorar la competitividad de los proyectos.