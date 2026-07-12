Insiste en aumentar la coparticipación para fortalecer la autonomía de los municipios bonaerenses

Senadora provincial de la UCR reclamó el urgente tratamiento de su proyecto de Ley para incrementar del 16,14% al 20% la participación de los municipios en los recursos coparticipables de la provincia de Buenos Aires.

El reclamo de la legisladora surge tras conocerse los datos oficiales del primer cuatrimestre de 2026 emitidos por el Ministerio de Economía, los cuales reflejan que los municipios recibieron $1.327.737 millones, mientras que la Provincia administró ingresos por más de $10,4 billones.

La iniciativa, que tramita bajo el Expediente E-57/26-27, propone un aumento gradual de la coparticipación: 17% el primer año, 18% el segundo, 19% el tercero y 20% a partir del cuarto año, facilitando la adecuación de las cuentas provinciales.

“La discusión sobre la coparticipación no es una discusión entre gobiernos. Es una discusión sobre cómo fortalecemos a los municipios para que puedan resolver los problemas cotidianos de sus vecinos”, afirmó la senadora.

El proyecto también establece la obligación de destinar una parte de estos nuevos fondos a un Plan de Obras Públicas Municipales, asegurando que el incremento se traduzca directamente en mejoras de infraestructura para cada distrito.

Según estimaciones del proyecto, si el esquema del 20% hubiera estado vigente en 2025, las comunas bonaerenses habrían contado con unos $862.171 millones adicionales para equipamiento, servicios y obras locales.

“Los municipios son el primer mostrador del Estado. Allí llegan los reclamos por salud, seguridad, caminos rurales o infraestructura. Sin embargo, muchas veces no cuentan con los recursos suficientes para dar respuestas rápidas”, señaló Neumann.

La legisladora comparó la situación provincial con el escenario nacional, argumentando que el mismo federalismo que la Provincia le reclama a la Nación debe replicarse hacia el interior del territorio bonaerense.

“Hablar de autonomía municipal no significa únicamente discutir competencias. Significa que las decisiones y los recursos estén cada vez más cerca de los vecinos. Un municipio con mayor autonomía económica puede planificar mejor”, concluyó.

Finalmente, la senadora adelantó que continuará impulsando el tratamiento de la propuesta en la Legislatura bonaerense, al considerarla una reforma estructural clave para el desarrollo del interior provincial.