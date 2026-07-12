Provincia: Dos bebés recién nacidos fueron trasladados en vuelos sanitarios al Hospital Garrahan

Dos bebés recién nacidos fueron trasladados en vuelos sanitarios al Hospital Garrahan por el equipo de traslados sanitarios de la Provincia de Buenos Aires, para recibir atención médica de alta complejidad.

India fue derivada desde Chacabuco con un cuadro de asfixia perinatal, mientras que Franco fue trasladado desde Mar del Plata para recibir tratamiento especializado por una encefalopatía.

Además, Noa, una bebé de un mes de vida que cursaba una bronquiolitis grave, fue trasladada en un vuelo sanitario desde Pehuajó hasta el Hospital de Coronel Suárez, donde continúa con la atención correspondiente.

Desde el Gobierno bonaerense destacaron la importancia del sistema de traslados sanitarios aéreos, que permite derivar pacientes en estado crítico hacia centros asistenciales de mayor complejidad, reduciendo los tiempos de respuesta y garantizando el acceso a la atención especializada cuando la situación clínica lo requiere.